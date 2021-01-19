Звездный детектив гипершоу "Маска" предложил руку и сердце соблазнительной участнице в костюме Розы

Очаровательная Роза вышла на сцену проекта "Маска" с песней группы "ВИА ГРА"

В первом эфире грандиозного шоу "Маска" накалились страсти. Участница проекта – соблазнительная Роза – заявила, что имела отношения с одним из детективов. На сцене гипершоу "Маска", которое выходит в каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина", неожиданно Андрей Данилко и DZIDZIO отреагировали на такой ход событий.

Очаровательная Роза вышла на сцену проекта "Маска" с песней группы "ВИА ГРА" "Бриллианты". Звездные детективы сразу заметили, что участница имеет соблазнительные формы. А ведущий шоу Владимир Остапчук решил помочь зрителям и спросил у нее – ​​одинока ли она или состоит в отношениях, на что услышал достаточно интересный ответ.

Участница шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мое сердце принадлежит именно вам. Ведь когда-то один из почтенных наших детективов мне пообещал руку и сердце. Но отдал его другой женщине. Навсегда", – шокировала Роза в эфире телеканала "Украина".

Оля Полякова сразу отреагировала предположением, что это может быть Андрей Данилко и необязательно в реальной жизни – возможно, это было в фильме или мюзикле.

Звездный детектив шоу "Маска" Андрей Данилко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Нет, нет! Я женат на сцене, поэтому не нужно... Нет, ну я по пьяни могу наобещать чего угодно... Миша, ану колись!" – обратился Андрей Данилко к DZIDZIO в эфире шоу "Маска".

Однако Михаил Хома, он же DZIDZIO, не стал комментировать слова участницы. А Королева ночи Оля Полякова имела свое предположение, связанное с фильмом, где они сыграли вместе со звездной коллегой.

Звездные детективы шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я могу сказать, что фигурой она похожа на Анну Сливанчук", – прокомментировала Оля Полякова.

А кто же скрывается под маской Розы и какая история связывает участницу шоу "Маска" с одним из звездных детективов, зрители узнают совсем скоро в эфире канала "Украина".

Тем временем премьера шоу "Маска" на телеканале "Украина" покорила миллионы зрителей.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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