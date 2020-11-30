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В Ванкувере хотят назвать улицу в честь Райана Рейнольдса – актер забавно отреагировал на петицию

Сегодня, 16:02

Звезда "Дэдпула" был польщен, но нашел и неприятную сторону такой инициативы

Канадский актер и продюсер Райан Рейнольдс, который стал персонажем онлайн-игры в комедии "Главный герой", настолько популярен в своем родном городе, что в честь него хотят назвать одну из улиц.

Жители Ванкувера, где вырос актер, создали петицию на Change.org и направили ее мэру города Кеннеди Стюарту. В петиции жители просят назвать в честь Райана Рейнольдса одну из улиц города. Примечательно, что уже за первые сутки петиция набрала более, чем 700 тысяч подписей. Сам Райан Рейнольдс, конечно же, уже тоже в курсе такой инициативы и отреагировал на нее с юмором.

Райан Рейнольдс в фильме Free Guy
Райан Рейнольдс в фильме Free Guy
Фото: Скриншот из YouTube

Жители Ванкувера практически единогласно считают Райана достойным такого признания. Сам же Райан был польщен, но в то же время обратил внимание на неожиданные последствия для себя.

"Очень здорово, но затруднительно. Если с пробками будут проблемы, то все будут говорить: "Райан Рейнольд – это черт знает что" или "Райан Рейнольдс – это какой-то сплошной хаос", – написал актер в Twitter.

Помимо успешной кинокарьеры у актера счастливая семейная жизнь. Вместе с актрисой Блейк Лайвли они воспитывают троих прекрасных дочерей. А для родного города Ванкувер Райан уже не раз становился настоящим героем. Ранее сделали они с женой щедрые пожертвования в пользу Covenant House в Ванкувере и Торонто, чтобы поддержать бездомных, находящихся в группе риска и жертв торговли людьми по всей стране. Также Райан неоднократно помогал детям, бездомным и представителям расовых или этнических групп, предлагая последним, к примеру. оплачиваемую стажировку на своем последнем фильме.

Ранее мы назвали лучшие роли Райана Рейнольдса, за которые его так любят зрители.

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