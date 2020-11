В украинском боевике "Человек-Яблоко" могут сняться Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне

Проект собрал 120 тысяч долларов на популярной краудфандинг-платформе

Украинский комедийный фильм про супергероев Apple-Man, трейлер которого показали ранее, успешно завершил сборы бюджета на американской платформе Kickstarter. Проект собрал 120 тысяч долларов из 118 тысяч, необходимых для съемки фильма. И что более удивительно, в проекте, вероятно, могут быть задействованы голливудские звезды первой величины.

Постер к фильму Apple-Man/Человек-Яблоко Фото: пресс-служба

Зарубежные СМИ уже сравнивают украинский фильм с "Людьми-Икс" от Marvel и сериалом Boys от Amazon. Благодаря интересу зарубежных кинокритиков и успешной кампании на самой авторитетной краудфандинг-платформе Kickstarter, режиссер фильма о ЗОЖных супергероях Василий Москаленко получил возможность пригласить в проект топовых актеров Голливуда. Среди звезд, которые могут появиться в фильме – Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне.

Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне могут сыграть в фильме "Человек-Яблоко" Фото: Getty Images

Kickstarter – известный сайт для привлечения денежных средств на реализацию креативных проектов, которым порой пользуются даже состоявшиеся голливудские режиссеры. К примеру, тут собирал деньги на фильм обладатель премии "Оскар" Спайк Ли.

Украинский режиссер Василий Москаленко пошел по стопам звездного коллеги. Написав сценарий, он отснял несколько сцен из фильма и смонтировал трейлер. Главную женскую роль сыграла украинская актриса Иванна Онуфрийчук (известная по шоу "Танцы со Звездами"), а к озвучке привлекли британского актера Стивена Франка (он работал над Need for Speed и Call of Duty вместе с Джейсоном Стэтхемом).

Иванна Онуфрийчук в фильме Apple-Man Фото: пресс-служба

Эпичный трейлер фильма Apple-Man с первых дней привлек внимания кинокритиков США, Германии, Австралии, Японии, Польши. Крупнейшее независимое издание США о кино CinemaBlend сравнило украинский проект с легендарной серией Марвел "Люди-Икс".

"Если Вам по вкусу безумные приключения Карла Урбана в The Boys, советуем к просмотру не менее безумный трейлер Apple-Man – несмотря на то, что за этим проектом не стоит многомиллиардная компания вроде Амазона", – отметил кино-журнал Filmstarts.

Кадр из фильма "Человек-Яблоко" Фото: пресс-служба

Apple-Man – это беспрецедентный случай в истории украинского кинематографа, когда проект зарабатывает деньги фактически до начала производства. Кроме того, это больше, чем кассовые сборы у 90% снятых в Украине фильмов.

Смотрите трейлер фильма Apple-man:

Напомним, что первый трейлер к короткометражному фильму Apple-Man вышел в конце прошлой весны и приковал внимание западных СМИ и телеканалов Украины. Уникальность проекта заключалась в том, что он был сделан во время карантина, а все съемки проходили в квартире режиссера в комнате 15 квадратных метров.

Трейлер супергеройского фильма Apple-Man был размещен на ресурсах телекомпаний Walt Disney, FOX и NBCUniversal. Также проект получил одобрительный отзыв от актрисы Дженнифер Энистон, которая лайкнула видео режиссера в Instagram.

