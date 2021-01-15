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В оригинальном шоу "Маска" появится роскошный царь зверей – мифический черный Лев

Сегодня, 11:49

Только на создание гривы понадобилось более 80 париков и шиньонов

Специально для гипер-шоу "Маска", премьеру которого телеканал "Украина" покажет уже 16 января в 21:00, художники по костюмам разработали уникальную версию самого популярного персонажа шоу во всем мире – Льва. В украинской адаптации мирового бестселлера The Masked Singer перед зрителями предстанет загадочный и эффектный легендарный черный Лев.

Лучшие художники по костюмам нашей страны – Леся Патока и Назар Дидык специально для звездного шоу-детектива "Маска" разработали невероятные зрелищные костюмы, подобных которым еще не было на отечественном ТВ. Костюм Льва, символа популярного формата The Masked Singer, в украинской версии шоу был утвержден последним, но у героя есть своя уникальная история.

"Мы изучили все маски, которые были представлены во всех странах, и поняли, что был и белый лев, и золотой, и военизированный… мы же хотели предложить свою оригинальную интерпретацию этого костюма. И вот моя команда вспомнила, что существует легенда про черного льва. Но на самом деле, это миф такой же, как о единорогах – все о них слышали, но никто не видел", – поделилась художница по костюмам оригинального шоу "Маска" Леся Патока.

В шоу
В шоу "Маска" появится мифический черный Лев
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Голова героя выглядит очень эффектно, чего художники добивались невероятно долго, ведь все материалы были заказаны в странах Восточной Азии. И только на создание гривы понадобилось более 80 париков и шиньонов разных оттенков черного.

"Наш Лев уникален, поэтому мы хотели, чтобы он сверкал, мерцал своей роскошной гривой на зависть всем производителям средств для волос, – смеясь, рассказала Леся Патока. – У него наращенный мех, поверх которого мы нарастили парики. Также мы приобрели очень классную серебряную нить, которую внедрили в его шевелюру, и сделали ему серебряный локон, который называем "локоном страсти".

На самом деле этот локон дает зрителям подсказку – герой достаточно зрелый, опытный мужчина, поведавший жизнь. К тому же Лев невероятно талантлив, в чем зрители телеканала "Украина" смогут убедиться совсем скоро, а еще это очень стильный персонаж.

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"Референсом его костюма служил Dolce&Gabbana, и над ним мастера работали около месяца, выкладывая эти узоры и создавая ему всякие уникальные вензеля. В результате у нас получился шикарный бархатный костюм, полностью покрытый золотыми нашивками ручной работы", – поделилась художница по костюмам.

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы рассказывали, что главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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