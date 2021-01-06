В поисках сказки: ТОП атмосферных локаций рядом с Киевом для Рождества 2021

Делимся, где интересно и недорого можно провести рождественские праздники

Рождественская сказка уже на носу, а вы еще не решили, где встретить любимый праздник детства? Мы здесь, чтобы помочь вам найти идеальный вариант для празднования.

На тот случай, если вы остаетесь в Киеве, мы подготовили 7 лучших мероприятий для праздничного уик-энда. А если хотите выбраться за город посетить атмосферные локации – эта подборка для вас. Рассказываем, где можно провести волшебное Рождество рядом с Киевом.

Куда поехать на Рождество 2021 в Украине

"Парк Киевская Русь"

"Зимняя сказка" в парке "Киевская Русь" Фото: parkkyivrus.com

До 6 января включительно Княжество Киевская Русь ждет взрослых и детей на новогоднее празднование. В антуражном парке можно ощутить атмосферу Дневнего Киева и познакомиться со старинными традициями празднования. Здесь вас ждут удивительные зимние приключения, представления, которые будут сопровождаться спецэффектами, выступлениями конно-трюкового театра, горячие блюда, приготовленные на огне, напитки и глинтвейн. После 7 января "Киевская Русь" будет работать в штатном режиме ландшафтного парка, но даже без праздничной программы стоит здесь побывать.

Когда: праздничная программе до 6 января с 10:00 до 17:00, после 7 января – в штатном режиме с 10:00.

Где: Киевская область, с. Копачев

Рождество в Пирогово

Пирогово Фото: facebook.com/pyrogiv

В Пирогово был хоть раз почти каждый киевлянин, но не все оказывались в этом атмосферном музее под открытым небом на Рождество. На самом деле, это отличная локация для семейного празднования, и к тому же, находится в черте города.

В этом году организаторы подготовили для гостей развлекательную концертную программу с конкурсами, выступлениями вертепов и групп, которые исполнят любимые колядки. Но и сами посетители Пирогово смогут стать частью большого торжества и принять участие всей семьей.

Когда: 7 января в 12:00

Где: улица Академика Тронько

"На Рождество в Чернигов"

Чернигов Фото: instagram.com/martynenko_ukrainemusik

Поскольку на праздники у нас зачастую появляется больше времени для отдыха с семьей, встреч с близкими и поездок, почему бы не использовать этот шанс и отправиться в другой город? Но если до атмосферных Львова или Одессы ехать долго, то до Чернигова можно добраться за несколько часов. Уже сегодня возле Малой городской сцены вы сможете встретить колядующих и творческие этноколлективы. Также прозвучат колядки "Баламути", "Щука-Риба" и пройдут другие рождественские развлечения.

Когда: 6 и 7 января в 17:00

Где: г. Чернигов, Аллея Героев, Малая городская сцена

Северное сияние в Умани

Умань Фото: Скриншот из YouTube

Увидеть Северное сияние в Украине? Легко, ведь для этого нужно всего лишь приехать в Умань. Уникальное зрелище, которому нет аналогов в Украине, впервые состоялось в Новый год. Но и в Рождество уманчанам и гостям города снова подарят сказочную атмосферу.

Когда: 7 января с 17:00 до 00:00

Где: г. Умань, площадь Соборности

Сказочные выходные в "Зимней стране" на ВДНХ

Зимняя страна Фото: vdng.ua

Незабываемое Рождество для всей семьи можно провести на ВДНХ. И "Зимнюю страну" можно смело назвать самой масштабной и разнообразной праздничной локацией города. Хотите покататься на коньках – прямо под открытым небом каток площадью 2000 квадратных метров. Развлечься на аттракционах, посетить резиденцию Санты, отправиться в гстротур и наесться вкусностями, найти лучшие подарки на ярмарке или ощутить себя маленьким ребенком, проехавшись на тюбинг-горкам? Все это поместилось в атмосферной локации в Киеве.

Когда: 6 и 7 января с 10:00 до 22:00

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Узнайте также, какая будет погода на Рождество в Киеве.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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