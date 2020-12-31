В китайском шоу специально размыли рождественские елки, чтобы избежать пропаганды запада

Продюсеры решили заблюрить даже праздничные колпаки на героях

Китайское детективное реалити-шоу "Кто убийца" спровоцировало обсуждения в социальных сетях Китая после выпуска последнего эпизода. Создатели сериала заблюрили все рождественские елки и элементы декора, которые в итоге выглядели как просто пиксели на экране.

Как сообщает Global Times, в сериале снимаются различные знаменитости, которым нужно разыскать на месте преступления улики и выяснить кто убийца. Новый эпизод вышел 24 декабря в четверг, как раз в канун католического Рождества. Сюжет эпизода разворачивается отеле, где явно можно рассмотреть и елки, и рождественский декор, но ничего из этого четко не видно. Китайцы сочли, что таким образом создатели сериала решили избежать обвинений в пропаганде западных традиций и ценностей.

Скриншот Mango TV

Стриминговая платформа Mango TV никак не прокомментировала заблюренный эпизод.

Ранее стало известно, что режиссер пророческого фильма "Заражение" готовит сиквел.

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