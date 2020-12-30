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284 000 гривен за сутки! Мы нашли самую дорогую аренду квартиры в Киеве на Новый год (репортаж)

Сегодня, 19:06

Квартира на Новый год, которая вас шокирует

Привет! До Нового года остается чуть больше суток, и я не могла оставить вас без обзора самой дорогой квартиры в Киеве в аренду. Прошерстила известные Airbnb и Booking, но самый высокий прайс (а это, на секундочку, 284 тысячи гривен, или 8210 евро!) все же нашла на Airbnb. И это сумма не за месяц, а за одну ночь.

Вы, наверное, подумали, что это замок с королевским дизайном: позолоченные дверные ручки, люстры с хрусталя и персональная охрана? Нет!

Это квартира, впечатления от которой можно описать популярным мемом "ожидание — реальность".

Размещение квартиры на Airbnb
Размещение квартиры на Airbnb
Фото: Airbnb

Вот, что на самом деле входит в заоблачный прайс — около 50 квадратных метров, две спальни, кухня с диваном, ванная с туалетом и балкон с видом на "Гулливер".

Так выглядит первая спальная! Конечно, квартира ухоженная и минималистичная, что сейчас модно. Но эффекта "вау" нет, если сопоставить квартиру с ее стоимостью в 284 тысячи гривен за сутки!

Спальня
Спальня
Фото: Airbnb

Вторая спальня в таком же стиле, позолоты и лакшери мебели вы здесь тоже не найдете.

Второе спальное место в квартире
Второе спальное место в квартире
Фото: Airbnb

Видно, что владелец любит скромность и... переоценивать стоимость квартиры в новогоднюю ночь!

Кухня, ванная и прихожая выдержаны в тех же цветах, что и две спальни. Действительно уютно и чувствуется, что для дизайнера было важно создать гармонию в пространстве!

Прихожая
Прихожая
Фото: Airbnb

Поместиться здесь может до 6 человек, потому что есть не только двуспальные кровати, но и диваны.

Но, на самом деле, за такую сумму не ожидала увидеть скромный минимализм и отсутствие помпезности!

К тому же квартиру позиционируют как VIP-класс. По крайней мере, в заголовке к объявлению, но обещанных премиальных предложений нет.

Скрин с сайта
Скрин с сайта
Фото: Airbnb

Хотя, предлагают бесплатную парковку у подъезда

И классный вид из окна на любимый шопоголиками "Гулливер".

Вид из окна
Вид из окна
Фото: Airbnb

К слову, в самом дорогом отеле столицы, "Интерконтинентале", королевские апартаменты стоят дешевле на 810 евро, чем эта квартира на 24 часа. Их цена — 7400 евро за 212 квадратных метров.

Помпезность и роскошь характеризуют номер, сами посмотрите.

Королевские апартаменты за 7400 €
Королевские апартаменты за 7400 €
Фото: Сегодня

Думаю, большинство из вас ожидали такой же дизайн и роскошь в квартире на Бассейной. Но то, что я увидела, могу ассоциировать только с мемом "ожидание — реальность".

А, например, в Нью-Йорке вы могли бы за 8187 евро в новогоднюю ночь арендовать дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами!

Дом с пятью спальнями за 8187 € в сутки
Дом с пятью спальнями за 8187 € в сутки
Фото: Airbnb

И как теперь со спокойной душой выбирать двухкомнатную квартиру в Киеве за подобную сумму?

К слову, отзывы на Airbnb о квартире в основном от иностранцев. Вангую, что арендаторы нацелены сдать квартиру именно им. Так как мало кто из местных готов заплатить свои 284 тысячи гривен за квартиру, которая в аренду за месяц должна стоить в 10 раз меньше

А теперь к самому интересному: мероприятия и вечеринки в квартире запрещены!

Об этом говорится в правилах аренды жилья.

Хм, интересно, для чего нужно было настолько завышать цену на Новый год, если веселье здесь запрещено? Например, 6 января эту квартиру можно арендовать за 66 евро

Прайс на 6 января за 66 €
Прайс на 6 января за 66 €
Фото: Airbnb

И на десерт, если планируете все же арендовать эту квартиру на Новый год, учтите, что вам придется еще оплатить 40 274 гривен сборов в приложении и 865 гривен за уборку (хотя в описании аренды указано, что она бесплатная). В результате получите чек на кругленькую сумму — 325 452 гривни.

Словом, заплатить вам придется деньги, за которые можно было бы год арендовать однокомнатную квартиру в центре Киева!

А теперь признавайтесь, готовы ли вы отдать 325 452 гривен за аренду квартиры в новогоднюю ночь?

Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли идти на самый дорогой каток в Киеве за 680 гривен.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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