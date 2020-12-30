284 000 гривен за сутки! Мы нашли самую дорогую аренду квартиры в Киеве на Новый год (репортаж)
Квартира на Новый год, которая вас шокирует
Привет! До Нового года остается чуть больше суток, и я не могла оставить вас без обзора самой дорогой квартиры в Киеве в аренду. Прошерстила известные Airbnb и Booking, но самый высокий прайс (а это, на секундочку, 284 тысячи гривен, или 8210 евро!) все же нашла на Airbnb. И это сумма не за месяц, а за одну ночь.
Вы, наверное, подумали, что это замок с королевским дизайном: позолоченные дверные ручки, люстры с хрусталя и персональная охрана? Нет!
Это квартира, впечатления от которой можно описать популярным мемом "ожидание — реальность".
Вот, что на самом деле входит в заоблачный прайс — около 50 квадратных метров, две спальни, кухня с диваном, ванная с туалетом и балкон с видом на "Гулливер".
Так выглядит первая спальная! Конечно, квартира ухоженная и минималистичная, что сейчас модно. Но эффекта "вау" нет, если сопоставить квартиру с ее стоимостью в 284 тысячи гривен за сутки!
Вторая спальня в таком же стиле, позолоты и лакшери мебели вы здесь тоже не найдете.
Видно, что владелец любит скромность и... переоценивать стоимость квартиры в новогоднюю ночь!
Кухня, ванная и прихожая выдержаны в тех же цветах, что и две спальни. Действительно уютно и чувствуется, что для дизайнера было важно создать гармонию в пространстве!
Поместиться здесь может до 6 человек, потому что есть не только двуспальные кровати, но и диваны.
Но, на самом деле, за такую сумму не ожидала увидеть скромный минимализм и отсутствие помпезности!
К тому же квартиру позиционируют как VIP-класс. По крайней мере, в заголовке к объявлению, но обещанных премиальных предложений нет.
Хотя, предлагают бесплатную парковку у подъезда
И классный вид из окна на любимый шопоголиками "Гулливер".
К слову, в самом дорогом отеле столицы, "Интерконтинентале", королевские апартаменты стоят дешевле на 810 евро, чем эта квартира на 24 часа. Их цена — 7400 евро за 212 квадратных метров.
Помпезность и роскошь характеризуют номер, сами посмотрите.
Думаю, большинство из вас ожидали такой же дизайн и роскошь в квартире на Бассейной. Но то, что я увидела, могу ассоциировать только с мемом "ожидание — реальность".
А, например, в Нью-Йорке вы могли бы за 8187 евро в новогоднюю ночь арендовать дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами!
И как теперь со спокойной душой выбирать двухкомнатную квартиру в Киеве за подобную сумму?
К слову, отзывы на Airbnb о квартире в основном от иностранцев. Вангую, что арендаторы нацелены сдать квартиру именно им. Так как мало кто из местных готов заплатить свои 284 тысячи гривен за квартиру, которая в аренду за месяц должна стоить в 10 раз меньше
А теперь к самому интересному: мероприятия и вечеринки в квартире запрещены!
Об этом говорится в правилах аренды жилья.
Хм, интересно, для чего нужно было настолько завышать цену на Новый год, если веселье здесь запрещено? Например, 6 января эту квартиру можно арендовать за 66 евро
И на десерт, если планируете все же арендовать эту квартиру на Новый год, учтите, что вам придется еще оплатить 40 274 гривен сборов в приложении и 865 гривен за уборку (хотя в описании аренды указано, что она бесплатная). В результате получите чек на кругленькую сумму — 325 452 гривни.
Словом, заплатить вам придется деньги, за которые можно было бы год арендовать однокомнатную квартиру в центре Киева!
А теперь признавайтесь, готовы ли вы отдать 325 452 гривен за аренду квартиры в новогоднюю ночь?
Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли идти на самый дорогой каток в Киеве за 680 гривен.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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