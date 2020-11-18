Умерла актриса Любовь Румянцева

Звезда фильмов "Колыбельная" и "Альпийская баллада"

Сегодня, 18 ноября, ушла из жизни известная советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева.

О смерти актрисы сообщается на официальной Facebook-странице киностудии "Беларусьфильм". Артистка ушла из жизни в возрасте 77 лет.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", – говорится в заявлении киностудии.

Умерла Любовь Румянцева Фото: kino-teatr.ru

На данный момент причина смерти актрисы не называется.

Среди знаменитых фильмов, в которых сыграла Любовь Румянцева – "Колыбельная" режиссера Михаила Калика, "Альпийская баллада" Бориса Степанова, а также "Годен к нестроевой", "Марина, Янка и тайна королевского замка". Всего в фильмографии актрисы насчитывается более 60 ролей в кино и сериалах, а также более десятка театральных работ.

Ранее мы сообщали, что умер известный актер из фильма "В бой идут одни "старики".

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