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Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

Вчера, 20:01

Актриса, которая для многих сформировала детство

Все больше легендарных актеров эпохи уходят из жизни. Сегодня, 18 ноября, умерла актриса театра и кино Любовь Румянцева, которая наиболее известна по фильмам "Альпийская баллада", "Годен к нестроевой", а также "Аннычка" и "Колыбельная". Актриса внесла большой вклад в развитие белорусского кино и театра и сыграла в более 60 кинолентах.

Причина смерти Любови Румянцевой пока не называется, а тем временем мы вспоминаем ее творческий путь: от театра до кинематографа.

Любовь Румянцева в фильме "Колыбельная"
Любовь Румянцева в фильме "Колыбельная"
Фото: kino-teatr.ru

Любовь Румянцева: биография актрисы

Любовь Румянцева родилась в городе-курорте Пятигорске 18 апреля 1943 года. Уже в возрасте 21 года Любовь заявила о себе как о театральной актрисе, выйдя на сцену Московского драматического театра на Малой Бронной. В это время она еще училась в театральном – ГИТИСе и выпустилась в 1966 году. К моменту выпуска у актрисы уже было несколько значимых ролей в кино – в фильмах "Колыбельная" и "Альпийская баллада". Последний принес ей широкую известность.

После института Любовь Румянцева уже начала активно развиваться как киноактриса и получила работу на киностудии "Беларусьфильм".

Спустя более десяти лет Любовь Румянцева начала выступать на сцене Русского академического драматического театра имени Максима Горького в Минске, а затем стала ведущим мастером сцены театра-студии киноактёра РУП "Нацыянальная кінастудыя "Беларусьфільм".

Карьера актрисы длилась более 50 лет. Любовь Румянцева продолжала играть до 2013 года.

Любовь Румянцева: фильмография

Актриса дебютировала в фильме "Колыбельная", который вышел в 1959 году. Режиссер фильма – Михаил Калик, который известен своей кинолентой "До свидания, мальчики".

Затем в 1965 году на экраны вышла экранизация одноименной повести Василия Быкова "Альпийская баллада", в которой Любовь Румянцева сыграла главную роль – бывшую узницу концлагеря, итальянку Джулию. Благодаря фильму актриса обрела всесоюзную популярность, а на тот момент ей было всего 22 года.

Следующей выдающейся ролью актрисы стала роль старшины разведроты Лены Королевой в комедийном военном фильме "Годен к нестроевой".

Любовь Румянцева в фильме "Годен к нестроевой", 1968
Любовь Румянцева в фильме "Годен к нестроевой", 1968
Фото: kino-teatr.ru

Среди других знаменитых фильмов Любови Румянцевой – "Контракт со смертью", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Наш бронепоезд", "Надежный человек", "Из ада в ад", "Расписание на послезавтра". В кино Любовь Румянцева играла разноплановые роли: от жены президента до учительницы.

Любовь Румянцева в театре

Внушительную часть своей жизни актриса посвятила театру. Она играла в "Гамлете", "Пигмалионе", спектаклях "Кто боится Рэя Бредбери", "Генералы в юбках". За свою театральную деятельность Любовь Румянцева получила не только множество оваций зрителей, но и немало наград.

Вчера весь театральный мир опечалила новость о том, что умер Роман Виктюк.

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