Умер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Ему было 85 лет

Ушел из жизни Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн". Ему было 85 лет. Актер скончался рано утром в субботу после непродолжительной болезни, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на агента Проуза Томаса Боуингтона.

Боуингтон также поделился новостью в Twitter, объявив о кончине Дэвида Проуза с "большим сожалением и душераздирающей печалью для миллионов фанатов по всему миру".

