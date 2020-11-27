"Ученые предупреждали". Актер Джуд Лоу уже давно знал о неизбежной пандемии в этом году

На съемках пророческого триллера консультанты говорили о возможной пандемии

Оказалось, что съемочная группа фильма "Заражение", предсказавшего смертельный вирус, была предупреждена о том, что описанная в киноленте пандемия неизбежна в будущем. Таким заявлением о пророчестве авторитетных ученых поделился актер Джуд Лоу, который сыграл в "Заражении" вместе с Мэттом Деймоном, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и другими звездами. Об этом сообщает Daily Mail.

Актер Джуд Лоу Фото: Getty Images

В новом интервью для GQ Джуд Лоу побеседовал о своей карьере и также рассказал о пророчестве экспертов на съемках "Заражения". Режиссер Стивен Содерберг и сценарист Скотт Бернс работали с экспертными учеными, которые, по словам актера, знали о чем говорят. Еще тогда они описали возможную пандемию, которая настигла нас в этом году.

"В начале 2020 года, когда стала появляться первая информация о том, что произошло в Китае и как вирус начал распространяться, я сразу понял, что это за тревожные звоночки. К сожалению, я не сильно удивился", – рассказал Джуд Лоу.

Актер отметил, что становится страшно, когда узнаешь об этом от специалистом, но принимать это все равно не хочется.

В триллере "Заражение" Джуд Лоу сыграл одну из главных ролей – блогера и независимого журналиста Алана. Сюжет фильма освещает тему смертельной болезни, которая появилась в Китае и вскоре охватила весь мир.

Смотрите трейлер фильма "Заражение":

В начале этого года Гвинет Пэлтроу тоже заявила, что Голливуд предсказал появление коронавируса несколько лет назад.

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