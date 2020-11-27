Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Ученые предупреждали". Актер Джуд Лоу уже давно знал о неизбежной пандемии в этом году

Сегодня, 17:08

На съемках пророческого триллера консультанты говорили о возможной пандемии

Оказалось, что съемочная группа фильма "Заражение", предсказавшего смертельный вирус, была предупреждена о том, что описанная в киноленте пандемия неизбежна в будущем. Таким заявлением о пророчестве авторитетных ученых поделился актер Джуд Лоу, который сыграл в "Заражении" вместе с Мэттом Деймоном, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и другими звездами. Об этом сообщает Daily Mail.

Актер Джуд Лоу
Актер Джуд Лоу
Фото: Getty Images

В новом интервью для GQ Джуд Лоу побеседовал о своей карьере и также рассказал о пророчестве экспертов на съемках "Заражения". Режиссер Стивен Содерберг и сценарист Скотт Бернс работали с экспертными учеными, которые, по словам актера, знали о чем говорят. Еще тогда они описали возможную пандемию, которая настигла нас в этом году.

"В начале 2020 года, когда стала появляться первая информация о том, что произошло в Китае и как вирус начал распространяться, я сразу понял, что это за тревожные звоночки. К сожалению, я не сильно удивился", – рассказал Джуд Лоу.

Актер отметил, что становится страшно, когда узнаешь об этом от специалистом, но принимать это все равно не хочется.

В триллере "Заражение" Джуд Лоу сыграл одну из главных ролей – блогера и независимого журналиста Алана. Сюжет фильма освещает тему смертельной болезни, которая появилась в Китае и вскоре охватила весь мир.

Смотрите трейлер фильма "Заражение":

В начале этого года Гвинет Пэлтроу тоже заявила, что Голливуд предсказал появление коронавируса несколько лет назад.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
The New York Times назвал 25 лучших актеров ХХІ столетия — список Съемки "Черной пантеры 2" без умершего Чедвика Боузмана начнутся летом 2021-го Харви Вайнштейна круглосуточно снимают камеры в тюрьме: продюсер может совершить самоубийство
кино Голливуд пророчество пандемия
Реклама

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Психология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

Сегодня, 05:57Психология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

Вчера, 20:30Шоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Вчера, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Вчера, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

25 ноябряШоу-бизнес

"Я вас лично порву": Остапчук ответил на угрозы в адрес новой жены

25 ноябряШоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

25 ноябряШоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

25 ноябряFood

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

25 ноябряШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

25 ноябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

25 ноябряТехно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

25 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

25 ноябряFun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

25 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

Новости партнеров

Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Пожилые люди стали медленнее стареть, утверждают ученые
Пожилые люди стали медленнее стареть, утверждают ученые
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Alyona Alyona в еротичній білизні шокувала мережу
Alyona Alyona в еротичній білизні шокувала мережу
Что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
Что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Найсексапільніша спортивна журналістка. Фанати у захваті від неї
Найсексапільніша спортивна журналістка. Фанати у захваті від неї

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять