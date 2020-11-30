У миллионерши-актрисы Дженнифер Лоуренс сгорела семейная ферма. Родные собирают пожертвования

На территории фермы работал детский летний лагерь

В семье оскароносной актрисы Дженнифер Лоуренс произошла трагедия. Дотла сгорела ферма, которая принадлежала семье знаменитости. На ферме также находится детский летний лагерь. Но к счастью люди и животные не пострадали.

Как сообщает издание People, на ликвидации пожара были задействованы более 30 пожарных. Спустя час упорной борьбы им удалось взять ситуацию под контроль и обуздать неистовое пламя огня. Но не обошлось и без осложнений.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

В деревенской местности рядом с городом Луисвилл, где расположена ферма, отсутствуют гидранты и тушение пожара осложнялось нехваткой воды. В итоге от фермы мало что уцелело. Для выяснения причин пожара ведется следствие.

В летнее время на территории фермы всегда обустраивался детский лагерь Camp Hi-Ho, директором и владельцем которого является старший брат Дженнифер – Блэйн Лоуренс. Блэйн рассказал, что сгорел его офис, который располагался в амбаре, конюшни, крытая площадка для езды верхом, участок для скалолазания, а также медпункт, гараж и некоторые другие хозяйственные помещения.

Семья Дженнифер Лоуренс пообещала восстановить ферму к лету 2021 года и просит всех, кто может делать пожертвования для этого. При этом отметим, что в 2014-2015 годах журнал Forbes признал Дженнифер Лоуренс одной из самых высокооплачиваемых актрис.

Camp Hi-Ho Фото: instagram.com/camp.hi.ho, wdrb.com

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