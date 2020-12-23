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Новый год 2021: самые атмосферные треки для праздничного плейлиста

Сегодня, 17:15

Любимые песни для новогоднего настроения

Готовитесь к новогоднему вечеру и Рождеству – самое время создать идеальный плейлист для праздников. Музыка – главный компонент идеального празднества будь то в кругу семьи, друзей или в компании любимого человека. Этот год был сумасшедшим и насыщенным, так что хочется завершить его на хорошей ноте. Сегодня.Lifestyle предлагают, что послушать на Новый год 2021.

Музыка на Новый год-2021
Музыка на Новый год-2021
Фото: Getty Images

От вечной классики до новых хитов – в этом списке каждый найдет что-нибудь для себя.

Wham! – Last Christmas

Эта песня была написана Джорджем Майклом в 1984 году и до сих пор остается популярной во многих странах. Композицию он посвятил отношениям со своей бывшей девушкой.

Abba – Happy New Year

Написана еще в 1980 году песня знаменитой шведской группы ABBA до сих пор является одной из самых популярных новогодних композиций. Сперва музыканты придумали ее для шуточного мюзикла, и ей понадобилось до 10 лет, чтобы стать всемирно известным хитом.

Charles Brown – Bringing In A Brand New Year

Веселый и легкий джазовый трек в исполнении звезды блюза 40-50-х годов Чарльза Брауна поможет вам встретить совершенно новый следующий год.

Frank Sinatra – Let it snow

Оригинал композиции был написан еще в 1945 году. Это случилось в жаркий июльский день, когда поэт Сэми Кан и композитор Джул Стейн решили написать зимнюю песню. С тех пор ее исполнило огромное количество музыкантов, в том числе и Фрэнк Синатра.

Andy Williams – It's the Most Wonderful Time of the Year

Популярная рождественская песня, написанная в 1963 году Эдвардом Полой и Джорджем Уайлом, которая точно создаст праздничное настроение.

Taylor Swift – New Year’s Day

Приятный, мягкий и чарующий голос Тейлор Свифт точно станет хорошим дополнением для новогоднего плейлиста.

Jingle Bells

Песня была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году к Дню благодарения и назвалась One Horse Open Sleigh, но с течением времени стала восприниматься как рождественская.

Sara Bareilles & Ingrid Michaelson – Winter Song

Песня из альбома Snowfall EP, написана специально для рождественских праздников. Многие знают Сару по песням к сериалу "Дневники вампира".

Ariana Grande – thank u, next

Пора бы сказать 2020 году "спасибо, следующий". И лучше всех в этом разбирается Ариана Гранде, которая еще два года назад выпустила хит thank u, next.

Если у вас все еще нет новогоднего настроения, обязательно смотрите эти 7 праздничных роликов, которые заставят вас поверить в чудо.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Источник: Сегодня
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