Педро Альмодовар заставил Тильду Суинтон взять топор на карантине. Смотрите первый трейлер "Человеческого голоса"

Фильм был снят за 11 дней во время карантина

На YouTube-канале Вольга Украина вышел первый украинский трейлер нового фильма Педро Альмодовара "Человеческий голос". Главную роль в ленте знаменитого испанского режиссера сыграла обладательница "Оскара" Тильда Суинтон. Для актрисы это первая совместная работа с Педро Альмодоваром.

Педро Альмодовар и Тильда Суинтон на съемках Фото: пресс-служба

Но помимо звездных имен, интересна и сама история создания необычного фильма. "Человеческий голос" был снят в течение одиннадцати суток во время карантина в июле этого года, а затем представлен в сентябре в рамках международного фестиваля в Венеции.

Сюжет фильма "Человеческий голос" рассказывает о Женщине, которая будто бы замерла, надеясь на возвращение бывшего возлюбленного, так и не забравшего свои чемоданы. Она разделяет одиночество с голосом в телефонной трубке и преданной собакой, которая не понимает, оставил ли его хозяин. Два живых существа, застрявших в неопределенности мучительного ожидания.

Кадр из фильма "Человеческий голос" Фото: пресс-служба

Дважды лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладатель двух наград Каннского кинофестиваля и семи премии "Гойя", Педро Альмодовар является признанным мастером кино. В его фильмах именно женщине выделяется главная роль. Поэтому режисер не прошел мимо пьесы Жана Кокто. В свое время роль главной героини пьесы стала знаковой для классического кино и исполнялась лауреатками премии "Оскар" Анной Маньяни и Софи Лорен.

При прокате в Украине лента будет сопровождаться эксклюзивной беседой Тильды Суинтон и Педро Альмодовара с его братом – Агустином Альмодоваром, продюсером и постоянным коллаборантом великого испанского режиссера. Поэтому каждый зритель сможет после просмотра фильма найти ответы на свои вопросы и услышать от создателей "Человеческого голоса" всю правду о ленте и их творческом процессе.

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