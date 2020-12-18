ТОП-5 эпичных фильмов Стивена Спилберга, за которые мы его любим

Фильмы Спилберга не только развлекают зрителей, но и меняют отношение к кино

Культовый голливудский режиссер Стивен Спилберг 18 декабря отмечает свой день рождения. Легендарному кинорежиссеру и маэстро блокбастеров исполняется 74 года. Наверное, не найдется киномана, который бы не видел его "Челюсти", "Парк Юрского периода" и "Список Шиндлера". Итак, в день рождения Стивена Спилберга Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые динамичные фильмы режиссера.

"Челюсти", 1975

Это фильм принес Спилбергу мировую известность и признание. Лента стала третьей в прокате по итогам 1970-х годов, собрав 260 млн долларов. По сюжету, огромнейшая акула-людоед нападает на отдыхающих на острове Эмити, вымышленном курортном городе Новой Англии, что побуждает местного шефа полиции поймать её с помощью океанолога и профессионального охотника на акул.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", 1981

Это фильм начал серию об Индиане Джонсе – профессоре археологии одного из американских колледжей 1930-х годов – и его фантастических путешествиях. Главную роль исполнил Харрисон Форд. Фильм рассказывает о том, как Джонс, работая по заказу военной разведки США, отправляется на поиски загадочного Ковчега Завета, в которых ему помогают его старый друг Саллах и экс-возлюбленная Мэрион Рэйвенвуд. Он должен добыть ковчег раньше, чем это сделают нацисты и его оппонент, французский археолог Рене Беллок.

"Парк Юрского периода", 1993

Фильм считается вехой в использовании компьютерных спецэффектов и получил множество положительных отзывов от кинокритиков, которые высоко оценили их качество, хотя реакция на другие элементы картины, например создание персонажей, была неоднозначной. По сюжету, глава компании InGen, профессор Джон Хаммонд, находит способ воссоздания динозавров посредством генной инженерии. Генетический материал он находит в москитах, которые миллионы лет назад пили кровь динозавров, а потом, сев на дерево, увязали в древесной смоле, образовав инклюзы. Недостающие фрагменты кода в ДНК дополняются фрагментами кода современных земноводных – лягушек. Хаммонд создаёт огромный парк, обитатели которого – динозавры. Однако, природа всегда найдет способ продолжить эволюцию, так случилось и на этом острове.

"Поймай меня, если сможешь", 2002

По сюжету, Фрэнк Абигнейл успел поработать и врачом, и помощником прокурора, и пилотом на пассажирской авиалинии – и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности за его деяния, но Фрэнк всегда опережает его на шаг, заставляя продолжать погоню.

"Первому игроку приготовиться", 2018

Действие картины происходит в 2045 году. Главный герой – подросток Уэйд Уоттс живет в грязном, перенаселенном Коламбусе (Огайо), в трущобах под названием Штабеля. У людей появилась компьютерная игра OASIS, погружающая игрока в увлекательный мир виртуальной реальности, отвлекающей от насущных проблем. Создатель ОАЗИСа, эксцентричный миллиардер Джеймс Холлидей (его аватар – Анорак), скончавшись, оставил в игре пасхальное яйцо, к которому ведут три ключа. Тот, кто пройдет "квест Анорака" и первым доберется до яйца, получит $500 млрд и контроль над ОАЗИСом.

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