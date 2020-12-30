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Стала известна дата премьеры грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина"

Сегодня, 14:30

Более полугода огромная команда шоу трудилась над украинской адаптацией мирового бестселлера

Считанные недели остаются до премьеры оригинального шоу "Маска" по всемирно известному формату The Masked Singer. Первый эпизод самого загадочного проекта на украинском телевидении зрители телеканала "Украина" увидят уже в субботу, 16 января, в 21:00.

Более полугода огромная команда шоу "Маска" трудилась над украинской адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer. Дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 костюма-маски, среди которых 16 постоянных образов участников и 6 гостевых, которые лишь единожды выступят на сцене шоу. Музыкальный продюсер Сергей Грачев подготовил около 100 оригинальных аранжировок любимых хитов зрителей. Специально для украинского проекта была построена масштабная сцена, в производстве которой использовали инновационные мировые технологии. А над грандиозными номерами работают целых четыре режиссера-постановщика, имена которых знают далеко за пределами нашей страны – это Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман.

Учасник шоу "Маска"
Учасник шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы собрали самую лучшую на украинском телевидении команду профессионалов. Над проектом "Маска" работают более 200 человек. Абсолютно каждый выкладывается на максимум и отдает частичку своего сердца. Наша "Маска" – это мировой хит, шоу, которое приносит только радость и позитив. И мы невероятно рады, что совсем скоро наши зрители смогут в этом убедиться", – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Ведущий проекта Владимир Остапчук удивит зрителей не менее самих звезд, которые будут скрываться под масками. Шоумен примерит 12 неповторимых образов из мирового кинематографа, будет ездить по сцене на роликах и огромном мотоцикле, а также летать над ней.

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"Шоу "Маска" – это новый для меня опыт, в некотором смысле вызов. Потому что даже я как ведущий не всегда знаю, что будет происходить на сцене. Плюс – я не знаю, какие звезды скрываются под масками. У нас действительно беспрецедентные меры секретности. Рядом с каждым участником-маской находятся бодигарды, в зону, где артисты готовятся выйти на сцену, вход строго ограничен, а личности участников известны минимальному количеству людей", – рассказывает ведущий проекта "Маска" Владимир Остапчук.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вместе с телезрителями угадывать, какие знаменитости могут прятаться под масками, будут звездные детективы проекта – украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, известный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко и мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Ранее мы уже сообщали, что NK | Настя Каменских пришла на съемки шоу "Маска" в соблазнительном красном платье.

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телеканал Украина шоу Маска
Источник: Сегодня
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