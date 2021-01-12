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Сериалу "Династия" – 40 лет! Рассказываем, что случилось с актерами скандальной мыльной оперы

Сегодня, 16:13

Сегодня юбилей у популярной мыльной оперы 80-х

Только представьте, культовому сериалу "Династия" исполняется 40 лет. 12 января 1981 года на экранах маленьких телевизоров состоялась премьера грандиозного гламурного телешоу о состоятельной семье нефтяного магната Кэррингтона.

В центре сюжета – жизнь самих членов семьи Кэррингтонов, а также противостояние крупнейших нефтяных компаний штата – "Денвер-Кэррингтон" и "Колби-Ко". Наряду с соперничеством и интригами разворачивается захватывающая история любви главы семьи Кэррингтонов, которого сыграл Джон Форсайт и его секретарши, которую сыграла Линда Эванс.

Кадр из сериала "Династия"
Кадр из сериала "Династия"
Фото: themoviedb.org

С тех пор вышло девять сезонов, а сериал запомнился зрителям как одна из лучших скандальных мыльных опер. В честь 40-летнего юбилея "Династии", Сегодня.Lifestyle решили узнать, как изменились актеры и как развернулась их жизнь после сериала.

Джон Форсайт в роли Блейка Кэррингтона

Джон Форсайт
Джон Форсайт
Фото: Getty Images, themoviedb.org

Исполнитель ролы нефтяного магната Блейка Кэррингтона, Джон Форсайт стал единственным актером, который сыграл во всех 220 эпизодах "Династии".

К моменту выхода последнего сезона сериала, в 1989 году Джону Форсайту был 71 год. Тогда Джон мог уже отправиться на пенсию, ведь еще до "Династии" у него была немалая фильмография, включая голос невидимого миллионера в "Ангелах Чарли", роль в ситкоме "Одинокий отец", а также роли в фильмах Хичкока и Ричарда Брукса. Но актер продолжил сниматься, и появился на экранах в фильмах " Противоположности притягиваются" (1990) и "Дух чемпиона" (1991).

В 2006 году Джон Форсайт в последний раз предстал перед зрителями, когда появился в фильме о сериале "Династия" Dynasty Reunion: Catfights and Caviar.

Джоан Коллинз в роли Алексис Кэррингтон Колби

Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Фото: Getty Images, Pinterest

Для Джоан Коллинз роль Алексис Кэррингтон Колби – гламурной светской львицы и главной антагонистки в сериале, стала одной из самых ярких в карьере. За эту роль Джоан Коллинз получила "Золотой глобус" и в сумме снялась в восьми сезонах сериала. После завершения проекта актриса продолжила заниматься тем, что любит. Она написала 13 книг, продолжила появляться на телевидении в таких сериалах, как "Розанна", "Направляющий свет". Также Джоан Коллинз сыграла в фильмах "Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе", "Энни: Королевское приключение". Недавно Джоан снялась в "Американской истории ужасов", а в 2019 году играла в сериале "Гавайи 5.0". К слову, сейчас актрисе 87 лет и она продолжает сниматься.

К моменту окончания сериала "Династия" Джоан Коллинз уже была четырежды замужем, но в 2002 году встретила своего спутника жизни – Перси Гибсона, с которым она вместе до сих пор.

Линда Эванс в роли Кристал Кэррингтон

Линда Эванс
Линда Эванс
Фото: Getty Images, Pinterest

Обладательница "Золотого глобуса" Линда Эванс играла жену Блейка, Кристал Кэррингтон и в сумме снялась в 204 эпизодах сериала. В последнем сезоне актриса покинула проект, появившись лишь в шести эпизодах.

В отличие от своих коллег, после завершения работы над проектом, Линда Эванс вела более спокойную жизнь. Она сыграла несколько второстепенных ролей в кино, а затем занялась бьюти-бизнесом. Актриса открыла небольшую сеть фитнес-центров и снялась в серии рекламных роликов о косметической маске.

Вскоре актриса закончила карьеру и о ней мало что было слышно аж до 2017 года. Тогда в Сеть просочилось запись с видеорегистратора, когда Линду Эванс в 2014 году остановили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Актриса призналась, что ей было стыдно, но кажется, скандал помог ей вернуться к актерской деятельности. В прошлом году она сыграла в немецкой мыльной опере, а в этом году появится в фильме "Лебединая песня".

Гордон Томсон в роли Адама Кэррингтона

Гордон Томсон
Гордон Томсон
Фото: Getty Images, wikipedia.org

Ревнивый, эгоистичный, со скверным характером старший сын Блейка и Алексис, Адам Кэррингтон очень органично был сыгран канадским актером Гордоном Томсоном.

Сразу после съемок в "Династии" Гордон приступил к работе на других проектах – сыграл второстепенную роль в детективном сериале "Она написала убийство", затем снимался в "Санте Барбаре", "Спасателях Малибу", "Беверли-Хиллз, 90210", и даже появился в оскароносном фильме "Маленькая мисс Счастье".

В 2017 году Гордон Томсон оказался в центре внимания СМИ, когда заявил, что он гей, а также бурно высказал свое недовольство новым ремейком "Династии".

Памела Беллвуд в роли Клаудии Блейсдел Кэррингтон

Памела Беллвуд
Памела Беллвуд
Фото: Pinterest

После того, как трагично известная героиня Памелы Беллвуд Клаудия Блейсдел Кэррингтон погибла в огне в шестом сезоне, актриса продолжила свою карьеру. Она появилась во множестве сериалов и телешоу, таких как "Сумеречная зона", "Она написала убийство", а также в кино. В 2013 году Памела Беллвуд сыграла в популярном сериале "Мыслить как преступник", но с тех пор редко появляется в новостях. Дело в том, что актрисе больше нравится уединенная, скрытая от общественности жизнь, а не слава.

Хизер Локлир в роли Сэмми Джо Дин Кэррингтон

Хизер Локлир
Хизер Локлир
Фото: Getty Images, Pinterest

Эксцентричная актриса Хизер Локлир появилась в "Династии" во втором сезоне и сыграла не менее эксцентричную Сэмми Джо Кэррингтон. По сюжету, юная Сэмми приезжает к своей тете Кристл, которая недавно вышла замуж за нефтяного магната Блейка Кэррингтона. Сэмми начинает крутить роман с его сыном.

Параллельно со съемками в "Династии" Хизер Локлир снималась в другом проекте – полицейском сериале "Ти Джей Хукер". А уже в начале 90-х Хизер получила самую спешную в своей карьере роль – Аманды Вудврод в "Мелроуз Плейс", за которую она четырежды номинировалась на премию "Золотой глобус". Потом Хизер снималась в "Спин Сити", после чего карьера актрисы пошла на спад, а ее имя в заголовках изданий мелькало лишь в контексте трагичных событий и скандалов.

Актриса лечилась в психиатрической клинике, была арестована за вождение в нетрезвом виде, а в 2017 году попала в аварию. В том же году актрису арестовывали за нападение на ее бойфренда. Личная жизнь Хизер также была насыщенной – она встречалась с Томом Крузом, была замужем за барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли и гитаристом из группы Bon Jovi Ричи Самборой, встречалась с актером Джеком Вагнером.

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