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Семья Майкла Джексона получит 100 миллионов долларов за фильм "Покидая Неверленд"

Сегодня, 17:58

Родственники легендарного певца победили в суде против создателей киноленты

Наследники Майкла Джексона выиграли в суде апелляцию у телеканала HBO, который в 2019 году выпустил скандальный фильм "Покидая Неверленд". В документальной киноленте покойный певец обвинялся в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Теперь семья Майкла Джексона получит 100 миллионов долларов от HBO. Об этом сообщает Variety.

Родственники певца утверждают, что этот фильм нарушил 27-летний договор с телеканалом, подписанный в 1992 году. Согласно договору, HBO в течение 27 лет не должен делать дискредитирующих заявлений о Майкле Джексоне, его семье и его работниках.

Майкл Джексон за несколько лет до смерти
Майкл Джексон за несколько лет до смерти
Фото: Getty Images

Поэтому сразу же после выхода фильма "Покидая Неверленд", в феврале 2019 года семья знаменитости подала иск в сумме 100 миллионов долларов на телеканал HBO.

В то же время и сами герои из фильма "Покидая Неверленд" – Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые и обвинили короля поп-музыки в сексуальном насилии малолетних, пытались судиться с наследниками Майкла Джексона, чтобы получить деньги.

Документальный фильм рассказывает о событиях в жизни двух мужчин – 41-летнего хореографа Уэйда и 37-летнего режиссера Джеймса. В детстве она мужчины дружили с Майклом Джексоном, и лишь повзрослев узнали, что стали жертвами сексуального насилия со стороны поп-короля. Джеймс и Уэйд вместе с другими детьми нередко проводили время с Майклом Джексоном на его ранчо в Неверленде. По словам мужчин, будучи детьми, они спали со знаменитостью в одной спальне без родителей.

Ранее дочь Майкла Джексона рассказала о попытках суицида.

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