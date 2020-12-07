Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр повторили лесбийский поцелуй из фильма "Жестокие игры" (видео)

Самый безопасный вид поцелуев в 2020-м

Звёзды драматического фильма "Жестокие игры" Сельма Блэр и Сара Мишель Геллар повторили свой знаменитый пылкий поцелуй сразу после объявления лауреатов MTV Movie & TV Awards.

Сцена с поцелуем была отмечена наградой в категории "Легендарный поцелуй". Интересно, что еще в 2000-м, через год после премьеры киноленты, эта же сцена победила в такой же номинации. Но в этот раз актрисы учли главную особенность этого года и сделали это в "карантинном" стиле. Им пришлось поцеловаться через стекло.



48-летняя актриса Сельма Блер попыталась найти объяснение этому феномену. И причину актриса видит вовсе не в эпатажности события.

"Он стал катализатором для многих молодых людей, который помог им осознать некоторые аспекты своей сексуальности и помог быть такими, какие они есть на самом деле", – рассказала актриса.

Ранее актриса Сальма Хайек поделилась архивным фото с красной дорожки.

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