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Признание Короля хоккея: "Я Іван Грецький, і неабияк пишаюсь тим, що я українець"

Сегодня, 18:06

Смотрим документалку о звездах Национальной хоккейной лиги украинского происхождения

Украинская картина о звездах Национальной хоккейной лиги украинского происхождения Юки (Uke) – фильм документальный, но художественно пронзительный.

Режиссер Владимир Мула снимал в США легендарных хоккеистов, которых там называют "юки" – сокращенно от "украинцы". А NHL предоставила редкие архивные кадры.

Съемки "Юки" длились три года и проходили в Канаде, Соединенных Штатах, Беларуси и Украине. Сценарием занимался Николай Васильков.

О чем фильм "Юки"

Картина рассказывает о судьбе украинских хоккеистов в Канаде и США, их вкладе в столетнюю истории самой крутой хоккейной лиги мира. А наши там плотно приложились клюшкой.

Фильм "Юки"
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По традиции на кубке Стэнли, главном трофее NHL, гравируют имена чемпионов. Украинских фамилий там 56! Иван Грецкий, Орест Киндрачук, Эрик Нестеренко, Иван Буцык, Руслан Федотенко и многие другие. Это фильм о реальных победах реальных украинцев.

Юки (Uke) 2020 трейлер

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