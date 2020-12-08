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Принца Уильяма в новом фильме "Спенсер" сыграет не британец: почему англичан не возьмут на роль

Сегодня, 14:25

А в роли леди Дианы Кристен Стюарт

Предпраздничная суета, охватившая Европу несмотря на пандемию, не помешала продюсерам нового фильма "Спенсер" активно проводить кинопробы на роль принца Уильяма.

Сюжет биографического фильма расскажет о принцессе Диане и уже известно, что ее сыграет Кристен Стюарт. Теперь же создатели киноленты в поисках идеального юного актера на роль принца Чарльза. Примечательно, что претендентами на эту роль не могут быть британцы.

Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

Как сообщает The Guardian, из-за новых ограничений, которые начали действовать после выхода Великобритании из Европейского, британцам потребуется ряд официальных разрешений, чтобы работать на территории ЕС.

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Продюсер фильма Эми Хаббард опубликовала в Twitter заявление с описанием требований к актеру на роль принца Чарльза. Актер должен быть похож на 11-летнего принца Чарльза и иметь европейский паспорт.

Производство фильма "Спенсер" начнется уже в начале 2021 года. На протяжении трех месяцев с 26 января по 30 марта в Германии пройдут съемки. Именно из-за лимитированного периода продюсеры не успеют сделать британскому актеру все необходимые документы для официального трудоустройства.

В фильме "Спенсер" Кристен Стюарт предстоит сыграть леди Ди в драматический период жизни ее последних дней, когда брак принцессы с принцем Чарльзом трещал по швам, а пресса атаковала ее на каждом шагу.

Действие фильма развернется в течение трех дней в одни из последних рождественских каникул принцессы Дианы в их поместье Сандрингем в Норфолке, в Англии. Автором сценария стал Стивен Найт, чьи предыдущие работы включают сценарии к сериалу "Острые козырьки", фильмам "Море соблазна", "Союзники" и "Пряности и страсти". Режиссером фильма выступает Пабло Ларраин, который наиболее известен по кинокартине "Джеки".

"В сказках обычно принц приходит и находит принцессу, приглашает ее стать его женой, и в конце концов она становится королевой. Это сказка. Когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что я лучше буду собой, это большое важное решение, сказка вверх тормашками. Меня всегда поражало это и я думал, что должно быть это очень непростой поступок. Это сердце фильма", – делится размышлениями о фильме "Спенсер" режиссер Пабло Ларраин.

Ранее супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон обогнала Меган Маркл в рейтинге свадебных колец.

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