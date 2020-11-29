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Полностью обнаженная Дженнифер Лопес представила новую песню (видео)

Сегодня, 17:31

Сингл In The Morning уже можно послушать онлайн

51-летняя Дженнифер Лопес, которая рассказала о депрессии на самоизоляции, выпустила новую песню, получившую название In The Morning. Для обложки сингла певица позировала полностью обнаженной, демонстрируя свое идеальное спортивное тело.

Джей Ло презентовала новую композицию из предстоящего альбома онлайн вместе со своей семьей. В День благодарения Лопес устроила виртуальную танцевальную вечеринку со своими поклонниками, которые первыми услышали сингл In The Morning.

Если вы пропустили официальную премьеру, слушайте новую песню Дженнифер Лопес прямо сейчас.

Обложку для сингла Джей Ло создали Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые до этого работали с Рианной и Анджелиной Джоли.

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Напомним, что недавно Дженнифер Лопес обвинили в плагиате Бейонсе на выступлении во время American Music Awards-2020.

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