Под оригинальными костюмами в шоу "Маска" будут прятаться 16 знаменитостей

Участники будут петь на сцене в непривычном, полностью закрытом костюме

Телеканал "Украина" готовит для своих зрителей грандиозную премьеру – масштабное гипершоу "Маска", которое является адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer. Проект, который стал безумно популярным во всем мире – скоро увидят и украинцы. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" создатели шоу рассказали, сколько композиций готовят участники для выступления на сцене шоу и каких специалистов привлекли к созданию невероятных костюмов.

Согласно правилам проекта, участники будут петь на сцене в непривычном, полностью закрытом костюме, чтобы не раскрыть свою личность. Задача зрителей и звездных детективов – отгадать, какие знаменитости могут прятаться за масками. С каждым из 16 участников работает педагог по вокалу. И каждому лично подбирают песню, которая зазвучит по-новому. То есть, если это был тяжелый рок, то зрителей могут удивить его лирическим кавером. Или же наоборот.

"Мы глобально не меняем голоса во время пения, как это делают в других шоу. "Маска" – это уникальный проект. Мы находим с участниками такую ​​вокальную манеру, чтобы зрители их не узнали", – отмечает музыкальный продюсер шоу Сергей Грачев.

Украинский проект "Маска" будет состоять из 12 эпизодов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В каждой следующей программе участник будет исполнять новую песню, поэтому в целом команда "Маска" должна подготовить около сотни уникальных композиций. Невероятно впечатляющими будут и костюмы-маски. Над ними работают талантливые украинские художники-костюмеры – Назар Дидык и Леся Патока. Все они неповторимы и не имеют аналогов на украинском телевидении. Ведь каждый образ со своей историей и миссией. К такому особенному делу привлекли даже скульпторов и архитекторов.

Кто будет прятаться под оригинальными костюмами в шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы делаем нечто уникальное. Я бы могла сказать, что это можно сравнить с подготовкой костюмов для какого-то полнометражного фильма, но нет. Там ты создаешь костюмы для определенного периода, можно посмотреть в Интернете, как это делают, например, в Голливуде. Мы же создаем то, чего в мире нет. Поэтому в определенной степени мы первопроходцы, – рассказывает Леся Патока. – Например, скульптор отливала для одного героя рога и копыта. Два персонажа имеют очень специфическую текстуру кожи, поэтому мы с помощью лазерной коррекции делали нарезку 8 тысяч деталей. И чтобы придать эту текстуру, мы все выклеиваем вручную".

Кто будет прятаться под оригинальными костюмами в шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее стало известно имя первого звездного детектива гипершоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться