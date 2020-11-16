"Плохие парни навсегда", Джей Ло и BTS. Объявлены лауреаты премии People's Choice Awards

Уилл Смит стал лучшим актером по версии зрителей

В воскресенье вечером состоялась церемония награждения премии People's Choice Awards. И в отличие от многих других мероприятий, она прошла не онлайн, а вживую, несмотря на пандемию. Для знаменитостей это был чудесный повод облачиться в роскошные наряды и порадовать сотни тысяч зрителей.

На церемонию пришли Дженнифер Лопес, Трэйси Росс, Деми Ловато, Тиффани Хэддиш, Эллен Помпео, Мэнди Мур, София Вергара и многие другие. Однако были соблюдены все условия социального дистанцирования, как на красной дорожке, так и на сцене.

Победители People's Choice Awards вдохновляли своих поклонников на протяжении целого года. Лауреаты премии, традиционно, были выбраны путем голосования.

Джей Ло на People's Choice Awards Фото: Getty Images

Как мы уже сообщили, Дженнифер Лопес получила награду Народная икона премии People's Choice Awards.

Лучшим фильмом года стала кинолента "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Сам же Уилл Смит получил награду как "Лучший актер", а вот лучшей актрисой была названа Тиффани Хэддиш.

Полный список победителей People's Choice Awards, опубликованный на сайте премии:

Народная икона – Дженнифер Лопес

Fashion-икона – Трэйси Эллис Росс

Лучший фильм – "Плохие парни навсегда"

Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" Фото: themoviedb.org

Лучшая комедия – "Будка поцелуев 2"

Лучший экшен-фильм – "Мулан"

Лучшая драма – "Гамильтон"

Лучший семейный фильм – мультфильм "Вперед"

Лучший актер – Уилл Смит

Лучшая актриса – Тиффани Хэддиш

Лучший актер драматического фильма – Лин-Мануэль Миранда

Лучшая актриса комедийного фильма – Джои Кинг

Лучший актер экшен-фильма – Крис Хемсворт

Лучший сериал – "Анатомия страсти"

Лучший драматический сериал – "Ривердейл"

Лучший комедийный сериал – "Я никогда не..."

Лучший фантастический сериал – "Вайнона Эрп"

Лучший сериал для непрерывного просмотра — "Внешние отмели"

Лучшее реалити-шоу – "Не отставая от Кардашян"

Лучшее талант-шоу – "Голос"

Лучший актер сериала – Коул Спроус

Лучшая актриса сериала – Эллен Помпео

Лучшее дневное ток-шоу – "Шоу Эллен Дедженерес"

Лучшее вечернее ток-шоу – "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном"

Звезда реалити-шоу – Хлои Кардашян

Лучший певец – Джастин Бибер

Лучшая певица – Ариана Гранде

Лучшая группа – BTS

Лучшая песня – Dynamite – BTS

Лучший альбом – Map of the Soul: 7 – BTS

Лучший кантри-певец – Блейк Шелтон

Новая артистка – Doja Cat

Лучшее музыкальное видео – Dynamite – BTS

Лучшая музыкальная коллаборация – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Лучший саундтрек – Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")

Звезда соцсетей – Эмма Чемберлен

Бьюти-инфлюэнсер – Джеймс Чарльз

Социальная знаменитость – Ариана Гранде

Самая стильная звезда – Зендая

Трэйси Росс на People's Choice Awards Фото: Getty Images

Напомним, что в начале этого года были названы лауреаты премии Critics' Choice Awards. Среди них – "Однажды в Голливуде", "Джокер", "1917" и другие.

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