"Плохие парни навсегда", Джей Ло и BTS. Объявлены лауреаты премии People's Choice Awards
Уилл Смит стал лучшим актером по версии зрителей
В воскресенье вечером состоялась церемония награждения премии People's Choice Awards. И в отличие от многих других мероприятий, она прошла не онлайн, а вживую, несмотря на пандемию. Для знаменитостей это был чудесный повод облачиться в роскошные наряды и порадовать сотни тысяч зрителей.
На церемонию пришли Дженнифер Лопес, Трэйси Росс, Деми Ловато, Тиффани Хэддиш, Эллен Помпео, Мэнди Мур, София Вергара и многие другие. Однако были соблюдены все условия социального дистанцирования, как на красной дорожке, так и на сцене.
Победители People's Choice Awards вдохновляли своих поклонников на протяжении целого года. Лауреаты премии, традиционно, были выбраны путем голосования.
Как мы уже сообщили, Дженнифер Лопес получила награду Народная икона премии People's Choice Awards.
Лучшим фильмом года стала кинолента "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Сам же Уилл Смит получил награду как "Лучший актер", а вот лучшей актрисой была названа Тиффани Хэддиш.
Полный список победителей People's Choice Awards, опубликованный на сайте премии:
- Народная икона – Дженнифер Лопес
- Fashion-икона – Трэйси Эллис Росс
- Лучший фильм – "Плохие парни навсегда"
- Лучшая комедия – "Будка поцелуев 2"
- Лучший экшен-фильм – "Мулан"
- Лучшая драма – "Гамильтон"
- Лучший семейный фильм – мультфильм "Вперед"
- Лучший актер – Уилл Смит
- Лучшая актриса – Тиффани Хэддиш
- Лучший актер драматического фильма – Лин-Мануэль Миранда
- Лучшая актриса комедийного фильма – Джои Кинг
- Лучший актер экшен-фильма – Крис Хемсворт
- Лучший сериал – "Анатомия страсти"
- Лучший драматический сериал – "Ривердейл"
- Лучший комедийный сериал – "Я никогда не..."
- Лучший фантастический сериал – "Вайнона Эрп"
- Лучший сериал для непрерывного просмотра — "Внешние отмели"
- Лучшее реалити-шоу – "Не отставая от Кардашян"
- Лучшее талант-шоу – "Голос"
- Лучший актер сериала – Коул Спроус
- Лучшая актриса сериала – Эллен Помпео
- Лучшее дневное ток-шоу – "Шоу Эллен Дедженерес"
- Лучшее вечернее ток-шоу – "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном"
- Звезда реалити-шоу – Хлои Кардашян
- Лучший певец – Джастин Бибер
- Лучшая певица – Ариана Гранде
- Лучшая группа – BTS
- Лучшая песня – Dynamite – BTS
- Лучший альбом – Map of the Soul: 7 – BTS
- Лучший кантри-певец – Блейк Шелтон
- Новая артистка – Doja Cat
- Лучшее музыкальное видео – Dynamite – BTS
- Лучшая музыкальная коллаборация – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
- Лучший саундтрек – Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")
- Звезда соцсетей – Эмма Чемберлен
- Бьюти-инфлюэнсер – Джеймс Чарльз
- Социальная знаменитость – Ариана Гранде
- Самая стильная звезда – Зендая
Напомним, что в начале этого года были названы лауреаты премии Critics' Choice Awards. Среди них – "Однажды в Голливуде", "Джокер", "1917" и другие.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное