Папа Римский появится в одном из проектов Netflix

Он даст эксклюзивное интервью

Стриминговая платформа Netflix снимет документальный сериал по книге Папы Римского "Делимся мудростью лет". Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на падре Антонио Спадаро.

В сериале планируется четыре серии, в которых пожилые люди из 30 стран в формате интервью расскажут свои истории и поделятся опытом и мудростью с молодым поколением. Одним из таких людей будет Франциск. Он даст эксклюзивное интервью создателям картины – молодым режиссерам из разных стран.

Фото: Getty Images

Отмечается, что герои будут разной национальности и социальных классов, с разным вероисповеданием. В документальном сериале затронут близкие для всех темы – любви, борьбы, работы и мечтаний.

Премьера сериала состоится в 2021 году на Netflix.

Напомним, что недавно Папа Римский поставил под сексуальным фото бразильской модели Натальи Гариббото.

Ранее мы рассказывали об еще одном документальном фильме о Папе Римском.

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