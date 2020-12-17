Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Папа Римский появится в одном из проектов Netflix

Сегодня, 12:26

Он даст эксклюзивное интервью

Стриминговая платформа Netflix снимет документальный сериал по книге Папы Римского "Делимся мудростью лет". Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на падре Антонио Спадаро.

В сериале планируется четыре серии, в которых пожилые люди из 30 стран в формате интервью расскажут свои истории и поделятся опытом и мудростью с молодым поколением. Одним из таких людей будет Франциск. Он даст эксклюзивное интервью создателям картины – молодым режиссерам из разных стран.

Фото: Getty Images

Отмечается, что герои будут разной национальности и социальных классов, с разным вероисповеданием. В документальном сериале затронут близкие для всех темы – любви, борьбы, работы и мечтаний.

Премьера сериала состоится в 2021 году на Netflix.

Напомним, что недавно Папа Римский поставил под сексуальным фото бразильской модели Натальи Гариббото.

Ранее мы рассказывали об еще одном документальном фильме о Папе Римском.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Для Netflix. Арнольд Шварценеггер впервые сыграет в шпионском сериале Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон Папа Франциск хочет узаконить однополые браки: «Никто не должен быть несчастным»
Папа Римский Netflix Папа Римский Франциск
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет

Популярные статьи

Сегодня, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 17:26Events

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Вчера, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Вчера, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

15 декабряFun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

15 декабряШоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

15 декабряFun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

15 декабряШоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

15 декабряWellness

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

14 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

14 декабряШоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

Новости партнеров

"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Дізнайтеся, що принесе особисто вам новий рік Білого Бика
Дізнайтеся, що принесе особисто вам новий рік Білого Бика
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Кто избил актера Павла Прилучного: раскрыта личность
Кто избил актера Павла Прилучного: раскрыта личность
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять