Оскароносный режиссер снимает в Киеве байопик

Стартовали съемки фильма о тренере парусного спорта Викторе Коваленко

В Украине снимают полнометражный байопик о выдающемся украинском тренере парусного спорта Викторе Коваленко. Режиссерское кресло занимает Винсент Уорд – его фильм "Куда приводят мечты" получил премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

В основу фильма легла биографическая книга Роджера Во "Тот, который делает медали: жизнь Виктора Коваленко".

Как сообщает КП "Плесо", фильм снимается Украиной совместно со Швейцарией, Австралией, Китаем и Германией.

Съемки фильма "Кремень" (Storm School) Фото: pleso.org

Заслуженный тренер Украины Виктор Коваленко привел к победе на Олимпийских играх не одну команду. Он привел своих воспитанников к первой победе независимой Украины на Олимпиаде, а вскоре начал тренировать и австралийскую сборную.

Виктор Коваленко получил прозвище "Кремень", а за границей его называют – medal-maker.

Сюжет фильма охватит разные периоды жизни тренера, а поэтому его сыграют несколько актеров: Алексей Зубак, Кирилл Якубенко, Артур Алиев и Олег Шульга.

Съемки фильма "Кремень" (Storm School) Фото: pleso.org

На протяжении ноября съемки некоторых эпизодов прошли в акватории Днепра, а также на Киевском водохранилище.

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