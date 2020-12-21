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Он создал "Ну, погоди!": жизнь и творчество сценариста Александра Курляндского

Сегодня, 12:11

21 декабря не стало легендарного советского писателя

Сегодня ушел из жизни сценарист легендарного мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Известно, что писателю было 82 года, но причина смерти не сообщается.

Александр Курляндский известен в первую очередь как один из создателей мультсериалов "Ну, погоди", "Возвращение блудного попугая" и "Великолепный Гоша". Также несколько юмористических рассказов Александра Курляндского вошли в известный киножурнал "Ералаш".

О творческом пути и лучших фильмах Александра Курляндского – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Александр Курляндский
Александр Курляндский
Фото: facebook.com/gaidarovka

Дебют в мультипликации

Александр Курляндский окончил институт вовсе не своей профессии – будущий писатель учился в Московском инженерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева и выпустился в 1960 году. После учебы Александр работал прорабом на стройках, но уже через четыре года стал профессиональным литератором.

Его работы печатались в газетных изданиях, а вскоре Александр начал писать для эстрады и телевидения. Его дебют в мультипликации случился именно с проектом "Ну, погоди!". Изначально было снято три небольших сюжета для мультипликационного журнала "Веселая карусель". Но в пилотном проекте Александр Курляндский увидел большой потенциал и решил развивать это в полноценную историю.

"Ну, погоди!"
"Ну, погоди!"
Фото: Скриншот из видео

В итоге, как мы знаем, вечная погоня Волка за Зайцем, которая обязательно заканчивается неудачей, полюбилась зрителям и сериал обрел статус культового. Александр Курляндский работал вместе со сценаристом Аркадием Хайтом.

Фильмография Александра Курляндского

После "Ну, погоди!" Александр Курляндский придумал "Великолепного Гошу" – мультсериал, в котором нет ни единого слова, а затем и "Возвращение блудного попугая". Но к персонажам этих историй сценарист возвращался не раз – он написал четыре повести о попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе.

После этого повести уже знаменитого сценариста были экранизированы в киножурнале "Ералаш" – эпизоды "Аксиома", ""Спасибо за внимание", "Подхалим", "Папа, мама, я – дружная семья", "Необыкновенный концерт".

Также Александр Курляндский писал и для взрослой аудитории. Его пародийный боевик "Тринадцатая ножка Буша" и книга "Тайны кремлёвских подземелий" пользовались популярностью у его поклонников.

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