Оля Полякова и Владимир Остапчук станут ведущими грандиозного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна"

В новогоднюю ночь зрители увидят потрясающее шоу

31 декабря в 20:00 телеканал "Украина" покажет масштабное праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", ведущими которого станут Королева ночи, певица Оля Полякова и ведущий шоу "Маска" телеканала "Украина" Владимир Остапчук.

"Впервые на отечественном телевидении мы соберем наибольшее количество украинских звезд, которые будут находиться на сцене и в зале. Это идеальная компания, в которой стоит провести 2020-й и наконец классно встретить 2021-й год", – приглашает Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук в шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" Фото: пресс-служба

Активная подготовка к неимоверному шоу, которое настроит на позитив и зарядит праздничной энергией на весь 2021-й год, в разгаре. Вместе с ведущими Олей Поляковой и Владимиром Остапчуком зрители окунутся в вечер любимых хитов всех времен и народов, посмеются с остроумных игр и шуток с участием звезд, насладятся впечатляющими постановками и неповторимой атмосферой.

Так, народная любимица Оля Полякова вместе с самыми популярными украинскими звездами выйдет на Михайловскую площадь, чтобы спеть хиты 2020-го, спрогнозировать планы на 2021-й год, пошутить и поиграть в забавные игры. Артистка обещает раскрыть несколько секретов, как стать Королевой новогодней ночи!

Оля Полякова Фото: пресс-служба

"Несмотря на то, что 2020-й выдался нелегким, мы с прекрасным настроением встретим 2021-й год на грандиозной сцене шоу канала "Украина". Мы выжили, потому что украинцы – народ, который сформировался под историческим давлением, нам всегда было нелегко. Но это позволило сформироваться очень сильному, предприимчивому, креативному и стрессоустойчивому населению. В любом случае все будет хорошо! В новом году 100% будет лучше, чем в этом. Поэтому я иду в 2021-й с новыми песнями, с хорошим настроением и с мыслью, что все будет круто. Ну, а я буду Королевой новогодней ночи!" – рассказала ведущая грандиозного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" Оля Полякова.

Мистер-праздник, телеведущий Владимир Остапчук отправится в "Крейзи-Караоке", где устроит шумную вечеринку с участием украинских звезд сцены, кино, телевидения и спорта. Это будет по-настоящему безумная пати, на которой артисты оторвутся за весь 2020-й год!

"Драйвовая атмосфера будет царить на сцене нашего крейзи-караоке, где будет большое количество разнообразных конкурсов. Здесь звезды будут дурачиться, петь, но с определенными препятствиями, выполняя различные задания. А вот удастся ли им это – увидите 31 декабря. Вместе с Олей мы создадим телемост из шуток, будем веселиться и подкалывать друг друга", – поделился Владимир Остапчук.

Насладиться грандиозным праздничным шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" зрители смогут 31 декабря в 20:00 в эфире телеканала "Украина". Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы "MOZGI", "DZIDZIO" и многие другие.

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