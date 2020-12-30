Новый год 2021 в Киеве? Вот ТОП-8 лучших мероприятий

Рассказываем, где провести незабываемый новогодний вечер

Уже завтра мы будем отмечать один из самых любимых праздников в году и, конечно же, мы все хотим провести его незабываемо. Какие мероприятия подготовили для киевлян и гостей столицы? Новогодняя вечеринка в стиле "Один дома", берлинское кабаре 30-х годов, двухдневные танцы или уличные гуляния? Если вы еще не решили, куда пойти на Новый год – Сегодня.Lifestyle собрали для вас лучшие новогодние ивенты.

Osocor Winter Village: гуляния под открытым небом

Osocor Residence Фото: пресс-служба

В столичном Хогсмиде, зимнем городке Osocor Winter Village, где в этом году поселились волшебники и царит волшебная атмосфера, на Новый год устроят сказочные уличные гуляния под открытым небом. В дополнение ко всем праздничным ритуалам (нарядной елке, яркому салюту, развлекательной программе, фуд-кортам и барам), здесь можно будет чуть ли не всю ночь кататься на коньках, любуясь блеском иллюминации.

Одно из главных развлечений ночи — зрелищное шоу "Чаросвит" от единственного в стране цирка на льду Saveliev Grand, которому аплодировали в США, Японии, Китае, Израиле и других уголках мира. Хедлайнером вечера станет украинская поп-дива Оля Полякова, которая готовит для гостей Osocor Winter Village феерическое музыкальное шоу.

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стоимость: 1000 грн.

Где: ул. Виноградная, 2.

Bursa Hotel Kyiv: эстетика берлинского кабаре

BURSA Hotel Фото: instagram.com/bursakyiv

Для новогодней вечеринки здесь искали вдохновение в сериале Babylon Berlin, который повествует о 30-х годах дореволюционного Берлина. Именно в то время огромную популярность приобрело кабаре, став символом чего-то свободного, тайного и смелого.

31 декабря Bursa Hotel Kyiv откроет сразу три локации для развлечений: ужин в SUPRA, где можно будет насладиться не только изысканными блюдами, но и выступлением Boris Mogylevskiy Jazz quartet, танцевальный эротик-перформанс в галерее BURSA и музыкальная программа от Polje и Hungry Boys на крыше.

Одеваться просят элегантно и, конечно, в стиле 30-х: мужчин — в блэк тай, женщин — в коктейльные платья.

Стоимость: 1850 грн — до 31 декабря; 2500 грн — если будете платить на входе.

Где: ул. Константиновская, 11.

Closer: двухдневные праздничные танцы

В одном из самых известных столичных клубов празднование растянется на целых два дня, но все-таки с небольшими перерывами. 1 января стартуют в 2 ночи, а 2 января — в полдень.

За музыку на новогодней вечеринке будут отвечать почти все резиденты Closer, которые выступят парами. К тому же, клуб ждет зарубежных гостей — саунд-продюсерку из Израиля Maayan Nidam и вьетнамского диджея Binh.

Стоимость: 1 января — 500/600 грн, 2 января — 250/400 грн.

Где: ул. Нижнеюрковская, 31.

Caribbean Club: праздник в стиле диско

Caribbean Club Фото: facebook.com/CaribbeanClub

31 декабря Caribbean Club предлагает гостям окунуться в мир драйвового диско. А значит, будет много танцев и экстравагантных блестящих дискотечных образов.

О музыке в новогоднюю ночь здесь позаботятся лучшие украинские кавер-бэнды — Radioboy Cover Band и Lincoln Cover Band. Они будут заряжать гостей мировыми хитами, которые каждый, несомненно, узнает с первой секунды.

Стоимость: 1200-1900 грн (в стоимость билета на программу с 22:00 входит бутылка Prosecco на 2-х человек или полбутылки на одного гостя).

Где: ул. Симона Петлюры, 4.

HVLV: Welcome to 2021

Хвильовий – Welcome to 2021 Фото: пресс-служба

HVLV также анонсировал новогодний праздник с двумя барами, оливье боулом, шампанским и саундтреком от промо-группы П О I Н Т. Вечеринка пройдет в теплом кругу друзей и знакомых, поэтому вход по спискам.

Клуб планирует открыть двери в 21:00, а старт праздника запланирован на 22:00.

Стоимость: 500 грн.

Где: ул. Верхний Вал, 18.

Ресторан Alaska: звездный Новый год

Певец Макс Барских Фото: пресс-служба

Чтобы порадовать гостей в новогоднюю ночь, в ресторане Alaska пригласили на праздник одного из главных хит-мейкеров страны — самого Макса Барских. Компанию ему составят певица INESSA, DJ Настя Jam, шоу-балет "Аляска" и ведущий Иван Токарь. Еще одним подарком гостям станет бутылка Moët & Chandon к каждому столу.

Стоимость: уточняйте у организаторов.

Где: ул. Сечевых Стрельцов, 20.

Ресторан Fabius: в компании персонажей "Один дома"

Ресторан Fabius Фото: facebook.com/FABIUSrestaurant

Итальянский ресторан Fabius предлагает встретить новый 2021-й по мотивам любимого и малышами, и взрослыми фильма "Один дома".

31 декабря гостей заведения ждут: тематическая праздничная фотозона, welcome drink, любимые персонажи фильма "Один дома", живая музыка, шаржист, фокусник-иллюзионист и особенная программа для самых маленьких с бумажным шоу, аниматорами, сладкими презентами, дискотекой и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость: уточняйте у организаторов.

Где: Столичное шоссе, 70.

"Зимова країна" на ВДНГ: марафон веселья

ВДНХ Фото: пресс-служба

Праздничная программа на ВДНГ стартует 31 декабря в 22:00 и будет включать выступления музыкантов (Gloss, TOK, Danil Monaco, Андрей Бойко), диджей-сеты, разнообразные конкурсы, флешмобы и розыгрыши.

К тому же в новогоднюю ночь продолжат работать локации с развлечениями под открытым небом. Это каток, тюбинговые горки, аттракционы, фудкорты и ярмарка с подарками и сладостями.

Стоимость: вход на территорию бесплатный, отдельная плата — за развлечения на зимних локациях.

Где: проспект Академика Глушкова, 1.

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