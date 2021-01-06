Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Волшебный Львов. Рассказываем, как провести Рождество 2021 в старинном городе

Сегодня, 15:15

Во время зимних праздников во Львове всегда весело и атмосферно

Тем, кто сейчас оказался во Львове или направляется туда – невероятно повезло, ведь это один из самых атмосферных украинских городов для празднования Рождества. Хотя, Львов мы все любим даже без праздничного повода.

Но если вы уже насладились чашкой львовского кофе с ароматной выпечкой. горячим глинтвейном, или еще только предвкушаете приезд в город, то вам пригодится наша подборка. Рассказываем, где праздновать Рождество во Львове.

!FESTrepublic

Fest Republic
Fest Republic
Фото: instagram.com/festrepublic

Современная популярная локация, которая стала альтернативой праздничной площади Рынок. Здесь проходят танцы, гуляния на праздники, и Рождество не исключение. 7 января в распоряжении гостей бар, лаунж и ресторан, где можно будет не только послушать колядки в эффектном джазовом сопровождении, но и потанцевать и хорошо отдохнуть. На территории есть много интересных локаций, включая даже книжный клуб и бесплатный кинотеатр.

Когда: 7 января в 20:00

Где: ул. Старознесенская, 24-26

Рождество 2021 в центре Львова

Рождество во Львове
Рождество во Львове
Фото: instagram.com/cantfindtheword

Если вы только приехали и не знаете, куда пойти во Львове, то начните с традиционной рождественской ярмарки. Она расположена на площади Рынок и проспекте Свободы. Здесь вы сможете насладиться самыми разными лакомствами, сытными блюдами, ароматным кофе и горячим глинтвейном. А вот первая достопримечательность, которую стоит посетить на праздник, – это новогодняя елка возле Оперного Театра.

Также 6 января на площади Яворского установили четырехметровый рождественский Дидух города, так что можете добавить и его в свой прогулочный маршрут.

Дидух города
Дидух города
Фото: facebook.com/lviv.adm

Выставка ледовых скульптур во Львове

Ледовые скульптуры во Львове
Ледовые скульптуры во Львове
Фото: instagram.com/lviv_town

Прямо в центре Львова у главной елки установили тематические фигуры, созданные из льда. Удивительное зрелище, которое впечатлит даже взрослых, поэтому не пропустите возможности задержаться на час другой возле Львовского театра.

Когда: до 7 января

Где: на площади перед Львовским театром оперы и балета им. С. Крушельницкой

Різдво в Гаю

Шевченківський Гай
Шевченківський Гай
Фото: facebook.com/1971MNAP

Мастер-классы, чтения рождественских сказок и, конечно же, совместные колядки от дома к дому – здесь можно узнать все о львовских рождественских традициях. Кроме этого, прогулка по "Шевченковскому гаю" позволит вам всего за пару часов попутешествовать по старинной Гуцульщине, Буковине, Лемкивщине и Закарпатье.

Когда: 7 января в 12:00

Где: Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого (Шевченковский гай)

Экскурсия по зимнему Львову 2021

Львов
Львов
Фото: instagram.com/lviv_town

Если вы все еще не знаете, где погулять во Львове, то лучше заказать экскурсию по городу. Стоимость таких экскурсий начинается от 100 гривен. Например, одной из самых популярных в этом сезоне стала рождественская экскурсия. Она включает самые главные праздничные локации города, лучшие колоритные здания и храмы, музеи и кафе.

Ранее мы показали самые популярные и короткие колядки на украинском и русском языках.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый год В поисках сказки: ТОП атмосферных локаций рядом с Киевом для Рождества 2021 3 рецепта кутьи от известных кулинаров
Львов мероприятия Рождество 2021
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления

Популярные статьи

Сегодня, 15:31Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Сегодня, 11:14Food

Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

Сегодня, 10:54Events

Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

Сегодня, 10:26Events

До какого числа носят вечерю на Рождество

Сегодня, 09:43Fun

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

Вчера, 22:17Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 19:16Events

Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

Вчера, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Вчера, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Вчера, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

4 январяFun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

4 январяEvents

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

4 январяFood

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

4 январяFood

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

4 январяFood

Как приготовить кутью на Святой вечер

4 январяШоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Новости партнеров

Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Как очистить сковороду от нагара?
Как очистить сковороду от нагара?
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
54-летний Кассель поделился интимным кадром с женой
54-летний Кассель поделился интимным кадром с женой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять