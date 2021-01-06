Волшебный Львов. Рассказываем, как провести Рождество 2021 в старинном городе
Во время зимних праздников во Львове всегда весело и атмосферно
Тем, кто сейчас оказался во Львове или направляется туда – невероятно повезло, ведь это один из самых атмосферных украинских городов для празднования Рождества. Хотя, Львов мы все любим даже без праздничного повода.
Но если вы уже насладились чашкой львовского кофе с ароматной выпечкой. горячим глинтвейном, или еще только предвкушаете приезд в город, то вам пригодится наша подборка. Рассказываем, где праздновать Рождество во Львове.
Современная популярная локация, которая стала альтернативой праздничной площади Рынок. Здесь проходят танцы, гуляния на праздники, и Рождество не исключение. 7 января в распоряжении гостей бар, лаунж и ресторан, где можно будет не только послушать колядки в эффектном джазовом сопровождении, но и потанцевать и хорошо отдохнуть. На территории есть много интересных локаций, включая даже книжный клуб и бесплатный кинотеатр.
Когда: 7 января в 20:00
Где: ул. Старознесенская, 24-26
Если вы только приехали и не знаете, куда пойти во Львове, то начните с традиционной рождественской ярмарки. Она расположена на площади Рынок и проспекте Свободы. Здесь вы сможете насладиться самыми разными лакомствами, сытными блюдами, ароматным кофе и горячим глинтвейном. А вот первая достопримечательность, которую стоит посетить на праздник, – это новогодняя елка возле Оперного Театра.
Также 6 января на площади Яворского установили четырехметровый рождественский Дидух города, так что можете добавить и его в свой прогулочный маршрут.
Прямо в центре Львова у главной елки установили тематические фигуры, созданные из льда. Удивительное зрелище, которое впечатлит даже взрослых, поэтому не пропустите возможности задержаться на час другой возле Львовского театра.
Когда: до 7 января
Где: на площади перед Львовским театром оперы и балета им. С. Крушельницкой
Мастер-классы, чтения рождественских сказок и, конечно же, совместные колядки от дома к дому – здесь можно узнать все о львовских рождественских традициях. Кроме этого, прогулка по "Шевченковскому гаю" позволит вам всего за пару часов попутешествовать по старинной Гуцульщине, Буковине, Лемкивщине и Закарпатье.
Когда: 7 января в 12:00
Где: Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого (Шевченковский гай)
Если вы все еще не знаете, где погулять во Львове, то лучше заказать экскурсию по городу. Стоимость таких экскурсий начинается от 100 гривен. Например, одной из самых популярных в этом сезоне стала рождественская экскурсия. Она включает самые главные праздничные локации города, лучшие колоритные здания и храмы, музеи и кафе.
Ранее мы показали самые популярные и короткие колядки на украинском и русском языках.
Все подробности в спецтеме Рождество 2021
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