Волшебный Львов. Рассказываем, как провести Рождество 2021 в старинном городе

Во время зимних праздников во Львове всегда весело и атмосферно

Тем, кто сейчас оказался во Львове или направляется туда – невероятно повезло, ведь это один из самых атмосферных украинских городов для празднования Рождества. Хотя, Львов мы все любим даже без праздничного повода.

Но если вы уже насладились чашкой львовского кофе с ароматной выпечкой. горячим глинтвейном, или еще только предвкушаете приезд в город, то вам пригодится наша подборка. Рассказываем, где праздновать Рождество во Львове.

Fest Republic Фото: instagram.com/festrepublic

Современная популярная локация, которая стала альтернативой праздничной площади Рынок. Здесь проходят танцы, гуляния на праздники, и Рождество не исключение. 7 января в распоряжении гостей бар, лаунж и ресторан, где можно будет не только послушать колядки в эффектном джазовом сопровождении, но и потанцевать и хорошо отдохнуть. На территории есть много интересных локаций, включая даже книжный клуб и бесплатный кинотеатр.

Когда: 7 января в 20:00

Где: ул. Старознесенская, 24-26

Рождество 2021 в центре Львова

Рождество во Львове Фото: instagram.com/cantfindtheword

Если вы только приехали и не знаете, куда пойти во Львове, то начните с традиционной рождественской ярмарки. Она расположена на площади Рынок и проспекте Свободы. Здесь вы сможете насладиться самыми разными лакомствами, сытными блюдами, ароматным кофе и горячим глинтвейном. А вот первая достопримечательность, которую стоит посетить на праздник, – это новогодняя елка возле Оперного Театра.

Также 6 января на площади Яворского установили четырехметровый рождественский Дидух города, так что можете добавить и его в свой прогулочный маршрут.

Дидух города Фото: facebook.com/lviv.adm

Выставка ледовых скульптур во Львове

Ледовые скульптуры во Львове Фото: instagram.com/lviv_town

Прямо в центре Львова у главной елки установили тематические фигуры, созданные из льда. Удивительное зрелище, которое впечатлит даже взрослых, поэтому не пропустите возможности задержаться на час другой возле Львовского театра.

Когда: до 7 января

Где: на площади перед Львовским театром оперы и балета им. С. Крушельницкой

Різдво в Гаю

Шевченківський Гай Фото: facebook.com/1971MNAP

Мастер-классы, чтения рождественских сказок и, конечно же, совместные колядки от дома к дому – здесь можно узнать все о львовских рождественских традициях. Кроме этого, прогулка по "Шевченковскому гаю" позволит вам всего за пару часов попутешествовать по старинной Гуцульщине, Буковине, Лемкивщине и Закарпатье.

Когда: 7 января в 12:00

Где: Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого (Шевченковский гай)

Экскурсия по зимнему Львову 2021

Львов Фото: instagram.com/lviv_town

Если вы все еще не знаете, где погулять во Львове, то лучше заказать экскурсию по городу. Стоимость таких экскурсий начинается от 100 гривен. Например, одной из самых популярных в этом сезоне стала рождественская экскурсия. Она включает самые главные праздничные локации города, лучшие колоритные здания и храмы, музеи и кафе.

Ранее мы показали самые популярные и короткие колядки на украинском и русском языках.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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