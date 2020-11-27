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The New York Times назвал 25 лучших актеров ХХІ столетия — список

Сегодня, 15:13

Но среди них нет ни Джонни Деппа, ни Ди Каприо

К концу года во всех индустриях традиционно подводятся различные итоги, как например недавно был назван лучший музыкальный исполнитель. Но этот год еще особенен тем, что знаменует конец первых двух десятилетий 21 века.

Поэтому газета The New York Times решила составить список 25 лучших актеров за последние 20 лет. Авторы признали, что несмотря на то, что список необъективен и даже "скандален из-за упущений", благодаря этим актерам мы полюбили фильмы еще больше, чем когда-либо.

Первое место в списке 25 лучших актеров 21 века за последние 20 лет занял 65-летний американский актер Дензел Вашингтон. Его назвали "титаном" экрана и чутким мастером, который может перевоплотиться от героического парня до злодея.

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Фото: Getty Images

Второе место заняла французская актриса Изабель Юппер, которая сыграл более, чем в сотни фильмах. Она сыграла в таких фильмах, как "Пианистка", "Она", "8 женщин" и получила множество престижных наград за свою карьеру, включая премии BAFTA, "Сезар" и номинацию на "Оскар".

Изабель Юппер
Изабель Юппер
Фото: Getty Images

Следом за ней третье место занял британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис – трехкратный обладатель премии "Оскар".

Дэниэл Дэй-Льюис
Дэниэл Дэй-Льюис
Фото: Getty Images

Четвертое почетное место занял любимец миллионов зрителей – Киану Ривз.

"Может быть, вы удивлены, увидев Киану Ривза так высоко в этом списке. Но спросите себя: были ли вы когда-нибудь разочарованы, когда он появлялся в кино? Вы можете назвать хоть один фильм, который не улучшился благодаря его присутствию?", – объяснили свой выбор актера журналисты NYT.

Киану Ривз
Киану Ривз
Фото: Getty Images

Топ пять закрыла оскароносная Николь Кидман. Именно ей журналисты присудили пятое место, а все благодаря ее удивительному актерскому таланту и разноплановым ролям.

"Она может улыбаться, как солнце, и плакать настолько, что вам захочется передать ей коробку салфеток", – описали актрису NYT.

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Дальше актеры расположились в таком порядке:

6. Сон Кан Хо

7. Тони Сервилло

8. Чжао Тао

9. Виола Дэвис

10. Сирша Ронан

11. Джулианна Мур

12. Хоакин Феникс

Хоакин Феникс в роли Джокера
Хоакин Феникс в роли Джокера
Фото: YouTube

13. Тильда Суинтон

14. Оскар Айзек

15. Майкл Б. Джордан

16. Ким Мин-Хи

17. Элфри Вудард

18. Уиллем Дефо

19. Уэс Стьюди

20. Роб Морган

21. Катрин Денев

Катрин Денев
Катрин Денев
Фото: Getty Images

22. Мелисса МакКарти

23. Махершала Али

24. Соня Брага

25. Гаэль Гарсия Берналь

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