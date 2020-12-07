MTV Movie & TV Awards 2020 – победители и эффектные наряды звезд на церемонии

Церемония награждения прошла в особенном формате

В воскресенье вечером, 6 декабря, в Калифорнии премия MTV Movie & TV Awards объявила победителей, многие из которых произнесли свои речи онлайн по Zoom.

MTV Film&TV Awards в этом году стала ретроспективой выдающихся достижений кино и телевидения начиная с 1980-х и до нашего времени. Пандемия не стала поводом для отмены мероприятие, но формат церемонии был изменен. Ее записали заранее, а награды вручили онлайн. Однако некоторые из знаменитостей все же присутствовали на торжественной церемонии лично: Лили Коллинз, София Карсон, Мэдди Зиглер и другие блеснули роскошными нарядами.

Ведущей церемонии была Ванесса Хадженс, а во время церемонии зрители увидели выступление певицы Sia и Стива Аоки.

Ванесса Хадженс Фото: Getty Images

Вот как выглядит список лауреатов MTV Movie & TV Awards 2020:

Dance Your Ass Off award – Кевин Бэкон (за танец в фильме "Свободные" (1984)

– Кевин Бэкон (за танец в фильме "Свободные" (1984) Комедийный гигант – Кевин Харт

– Кевин Харт Динамический дуэт – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

– Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер Королева крика – Джейми Ли Кертис

– Джейми Ли Кертис Лучший поцелуй – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр (фильм "Жестокие намерения", 1999)

– Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр (фильм "Жестокие намерения", 1999) Лучший душераздирающий разрыв – Кирстен Белл и Джейсон Сигел ("Забывая Сару Маршалл")

– Кирстен Белл и Джейсон Сигел ("Забывая Сару Маршалл") Герой веков – Чедвик Боузман ("Черная пантера")

– Чедвик Боузман ("Черная пантера") Лучшая героиня в истории кино – Галь Гадот ("Чудо-женщина")

– Галь Гадот ("Чудо-женщина") От нуля до героя – Уильям Забка ("Малыш-каратист")

MTV Movie & TV Awards 2020 Фото: Getty Images MTV Movie & TV Awards 2020 Фото: Getty Images MTV Movie & TV Awards 2020 Фото: Getty Images MTV Movie & TV Awards 2020 Фото: Getty Images 1/4

Не пропустите также эффектные образы звезд на красной дорожке прошлогодней церемонии MTV Movie Awards.

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