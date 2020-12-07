MTV Movie & TV Awards 2020 – победители и эффектные наряды звезд на церемонии
Церемония награждения прошла в особенном формате
В воскресенье вечером, 6 декабря, в Калифорнии премия MTV Movie & TV Awards объявила победителей, многие из которых произнесли свои речи онлайн по Zoom.
MTV Film&TV Awards в этом году стала ретроспективой выдающихся достижений кино и телевидения начиная с 1980-х и до нашего времени. Пандемия не стала поводом для отмены мероприятие, но формат церемонии был изменен. Ее записали заранее, а награды вручили онлайн. Однако некоторые из знаменитостей все же присутствовали на торжественной церемонии лично: Лили Коллинз, София Карсон, Мэдди Зиглер и другие блеснули роскошными нарядами.
Ведущей церемонии была Ванесса Хадженс, а во время церемонии зрители увидели выступление певицы Sia и Стива Аоки.
Вот как выглядит список лауреатов MTV Movie & TV Awards 2020:
- Dance Your Ass Off award – Кевин Бэкон (за танец в фильме "Свободные" (1984)
- Комедийный гигант – Кевин Харт
- Динамический дуэт – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер
- Королева крика – Джейми Ли Кертис
- Лучший поцелуй – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр (фильм "Жестокие намерения", 1999)
- Лучший душераздирающий разрыв – Кирстен Белл и Джейсон Сигел ("Забывая Сару Маршалл")
- Герой веков – Чедвик Боузман ("Черная пантера")
- Лучшая героиня в истории кино – Галь Гадот ("Чудо-женщина")
- От нуля до героя – Уильям Забка ("Малыш-каратист")
Не пропустите также эффектные образы звезд на красной дорожке прошлогодней церемонии MTV Movie Awards.
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