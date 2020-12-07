Миссия выполнима. Том Круз может снять финал знаменитой франшизы в космосе – СМИ

Актер готов летать в космос не один раз

Американский актер Том Круз всерьез намерен освоить космос – кинозвезда ведет переговоры с представителями НАСА, чтобы снять в космосе одну из финальных частей "Миссия невыполнима".

Ранее было объявлено, что Том Круз летит в космос через год и его полет на корабле Илона Маска уже внесен в путевой лист Международной космической станции. Вместе с режиссером Дагом Лайманов они полетят в космос в октябре 2021 года. Но тогда речь шла об отдельном фильме, а не продолжении франшизы "Миссия невыполнима".

Теперь же, Том Круз готов потратить внушительную сумму, чтобы снять финал франшизы в космосе. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник. В то же время НАСА действительно готовы посодействовать кинозвезде, поэтому этот план вполне реалистичен.

Том Круз Фото: Getty Images

В сентябре стартовали съемки "Миссия невыполнима 7", на которых Том Круз продемонстрировал несколько трюков. Вначале актер прыгнул с высокой скалы на мотоцикле, а затем ТикТокер снял звезду на крыше движущегося поезда. Выход фильма планируется на 2021 год, а также будет снята еще восьмая часть.

Напомним, что ранее Николь Кидман дала редкий комментарий о браке с Томом Крузом.

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