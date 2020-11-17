Мартину Скорсезе – 78: ТОП-10 фильмов несравненного режиссера

Лучшие работы легендарного режиссера

Сегодня режиссер с мировым именем Мартин Скорсезе празднует свое 78-летие! Обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и Гильдии кинорежиссеров Америки прославился как мастер криминальных и гангстерских фильмов.

Мартин Скорсезе – один из величайших и самых знаковых режиссеров современности, поэтому мы не можем не поделиться с вами 10 блестящими его фильмами.

Этот фильм мы подняли на первое место, потому что он отличается от большинства произведений Скорсезе. Это теплое и уютное кино, хорошее, немного наивное... Но одновременно оно побуждает после просмотра искать много новой информации, узнать, как когда-то разрисовывали киноленты, чтобы они обрели цвет.

Кино, которое ставит зрителей перед непростым выбором между откровенной преступностью и невероятной привлекательностью. Непростой выбор (особенно для девушек), ведь мы привыкли, что добро должно быть хорошим, а зло – нет. Скорсезе решил сломать стереотипы. Эта лента относится к жанру криминальной драмы, и режиссер смог показать всю жестокость мира гангстеров. Кстати, это одна из любимых тем Скорсезе, на уровне с итальянской мафией.

Фильм о противостоянии коренных американцев и ирландских эмигрантов объединил в себе сразу три кинематографических поджанра — костюмированную драму, исторический эпик и гангстер-муви, став, таким образом, фильмом уникального образца. Провернуть подобный эксперимент еще раз, кроме самого Скорсезе, так до сих пор никто и не решился.

"Последнее искушение Христа"

Этот фильм обязателен к просмотру всем. Ведь в свое время его даже запрещали показывать! Скорсезе, несмотря на то что он ревностный католик, снял кино об Иисусе, который не стал святым, а женился на Марии Магдалене. Такая переоценка Евангелия через призму фрейдовских теорий.

Скорсезе потратил на эту ленту действительно много времени. Около 10 лет он писал сценарий. Затем его согласилась снять одна из студий, но в последний момент – из-за давления сообщества – отказалась. Тогда о сценарии забыли на несколько лет, пока компания "Юниверсал" в 1988 году не выделила определенную сумму денег на съемки. После выхода на большие экраны против кино проходили акции протеста...

11 номинаций на премию "Оскар" и 5 статуэток – это все достижения фильма "Авиатор". Кстати, после именно этой ленты стало очевидным, что у Скорсезе появился новый любимый актер – Леонардо Ди Каприо. Здесь он играет главную роль.

Фильм рассказывает о Говарде Хьюзе – кинорежиссере, который был очень талантливым, но периодически сходил с ума. На самом деле это идеальное кино для ценителей Голливуда 20-30-х годов.

Эта лента стала культовой для молодежи 70-х годов. Не удивительно, ведь именно тогда расцветало движение панков. Этот фильм можно поставить в один ряд с лентами "На игле", "Бойцовский клуб", "Квадрофения", "Криминальное чтиво", "Трасса 60" и другими.

Главный герой фильма – ветеран вьетнамской войны (Роберт де Ниро), который имеет проблемы со сном и работает таксистом. В 2012 году лента попала в пятерку лучших в мире. Советуем посмотреть.

Федеральный агент Тедди Дэниелс приезжает на остров Шаттер, чтобы помочь в поисках исчезнувшей пациентки местной психлечебницы, но в результате сам оказывается в смирительной рубашке. Пожалуй, самый напряженный психологический триллер последних лет.

"Волк с Уолл-стрит"

Повествование фильма начинается в 1987 году. Джордан Белфорт (Леонардо Ди Каприо) становится брокером в успешном инвестиционном банке L.F. Rothschild. Его босс Марк Ханна (Мэттью Макконахи), советует ему начинать распутный образ жизни, занимаясь онанизмом, дабы "заставить кровь бегать быстрее", и принимая кокаин. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу-Джонса.

Экранизировать автобиографию профессионального боксера, чемпиона мира Джейка Ламотты режиссера уговорил Роберт Де Ниро, и не зря: фильм выиграл две статуэтки "Оскар" — в номинациях "Лучший монтаж" и "Лучшая мужская роль".

Действие третьего фильма Мартина Скорсезе об изнанке гангстерского мира происходит в Лас-Вегасе, где никогда не гаснут неоновые огни и рекой льется шампанское, любовь, если и случается, то самая страстная, а деньги будто сами идут тебе в руки.

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