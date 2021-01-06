Обаятельный мошенник и избалованный водитель: ТОП лучших комедий с Адриано Челентано

Пять семейных фильмов, которые подойдут для просмотра вечером

Сегодня знаменитому итальянцу, покорителю сердец миллионов, Андриано Челентано исполнилось 83 года. Итальянская звезда здоров и продолжает жить в уединении из-за пандемии. Адриано Челентано знаком нам не только как страстный музыкант и певец, но и как великолепный актер. А что может быть лучше просмотра старых добрых кинолент с Челентано, которые обладают особой душевностью? Тем более, в канун праздника.

"Блеф", 1976

У Белль Дюк старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок в тюрьме. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа. Однако, все получается не так, как она ожидала.

"Бархатные ручки", 1979

Инженер Гвидо Квиллер разбогател на продаже бронированных стекол для ювелирных магазинов, его состояние оценивается в 12 миллиардов лир. Но своим стеклом он разозлил страховые компании и грабителей. Тем временем жена хочет с ним развестись и забрать все его деньги. Все закручивается в один момент и Гвидо даже не успевает понять, что происходит.

"Безумно влюбленный", 1981

Невозмутимый и грубоватй Барнаба Чиккини, избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип – Кристину и его жизнь начинает непредсказуемо меняться. Он любимы путями намерен завоевать ее. Как ему это удалось, нужно смотреть фильм.

"Укрощение строптивого", 1980

Грубый холостяк, успешный фермер Элиа отличается грубым характером и неприязненным отношением к женщинам. Однажды в дождливую ночь ему приходится против воли приютить у себя дома юную красавицу Ли́зу Сильвестри. Ее сыграла партнерша Челентано по предыдущему фильму – актриса Орнелла Мути.

"Ворчун", 1986

По сюжету, итальянский адвокат Тито Торризи летит во Флоренцию, чтобы отвлечься от неудачных дел. Он покупает два билета, чтобы лететь без назойливых соседей, однако обнаруживается, что у одной пассажирки нет билета. Она просит его продать ей свой билет, и тот, подумав, соглашается. Чуть позже обнаруживается, что пассажиры перепутали свои чемоданы. После этого и начинаются их приключения.

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