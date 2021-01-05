Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Легендарному альбому "Группа крови" – 33! Что мы еще не знаем о любимых хитах молодости

Сегодня, 17:15

Этой весной "Кино" снова выступят в Киеве

Сегодня, 5 января знаковому альбому коллектива "Кино" "Группа крови" исполняется 33 года. Роль этой группы для многих людей сложно переоценить, ведь Цой покорил сердца тысяч поклонников, а его песни знает каждый.

И теперь они вновь прозвучат вживую, ведь фанатов ждет приятный сюрприз – 13 марта культовая группа "Кино" даст сольный концерт в Киеве и исполнит знаменитые хиты, покажет раритетные фрагменты аудио и не изданные музыкальные очерки. В основе программы – голос лидера группы Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Виктор Цой
Виктор Цой
Фото: пресс-служба

К юбилею выхода шестого студийного альбома и скорому киевскому концерту, слушаем один из любимых альбомов фанатов и делимся интересными фактами о создании этих хитов.

  • История создания одного из самых известных альбомов группы на самом деле началась еще летом 1987 года (за год до выхода релиза) в рамках пятого фестиваля ленинградского рок-клуба. Тогда "Кино" презентовали одноименный будущий хит, но публика его приняла достаточно прохладно, ожидав услышать во время живого выступления группы только известные композиции. Уже позже альбом "Группа крови", и саму композицию, оценили по достоинству. Кстати, все инструментальные партии в композиции придуманы самим Цоем.
  • Часть композиций из этого альбома стали саундтреками к фильму "Игла" (1988 г.), снятого режиссером Р. Нугмановым. Дебютная работа режиссера не только помогла "Группе крови" быть услышанной большой аудиторией (кинолента стала лидером советского проката), но и принесла Виктору Цою по версии журнала "Советский экран" признание "лучший актер" этого же года. По сюжету герой приходит из ниоткуда и, в конце фильма, удаляется также в никуда, символизируя тем самым героя пути.

Группа "Кино"
Группа "Кино"
Фото: пресс-служба

  • По словам участника группы "Аквариум" Всеволода Гаккеля, он в свое время рекомендовал Виктору именно так назвать саму группу – "Группа крови", но музыкант не прислушался к этому совету, выбрав другое название – "Гарин и Гиперболоиды", которое позже заменил на "Кино". Но все же фронтмен не остался равнодушным к словосочетанию, отдав это название целому альбому и одной из самых известных для группы композиции.
  • Именно к созданию этого альбома супруга Юрия Каспаряна (гитарист группы) и известная рок-миссионер Джоанна Стингрей помогла достать в распоряжение коллектива хорошие музыкальные инструменты. Современная портастудия (Yamaha MT-44D) позволила сделать многоканальную запись, фиксируя звук на стандартные магнитофонные кассеты. А сегодня эта запись легла в основу сольного концерта группы, который создал никто иной как сын Виктора – Александр Цой.
  • Также по настоянию Джоанны Стингрей, которая пыталась раскрутить "Кино" за границей, была записана версия "Группы крови" на английском языке – "Blood Type".
  • Песню "Группа крови" исполняли разные музыканты и коллективы, в том числе: Вячеслав Бутусов, Вопли Видоплясова, Анастасия Приходько и даже корейский бэнд Yoon Do Hyun Band, которые спели ее на родном языке.
  • Изначально релиз "Группа Крови" производили пиратским способом и сами музыканты не получали с этого ни копейки. Альбом распространялся на магнитных лентах и записывался на магнитофонные кассеты в студиях звукозаписи. Именно на этих кассетах отсутствует песня "Прохожий", поскольку на пленке не хватало места и нужно было пожертвовать одним треком. Песню считали проходной и избавились от нее.

Ранее мы сообщали, что сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Тимати и Моргенштерн": что слушают в раздевалке футболисты "Динамо" За самый длинный клип в истории. Twenty One Pilots попали в Книгу рекордов Гиннеса Сын Бекхэмов впервые спел на видео: "Голос как у Джастина Бибера"
музыка виктор цой
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Ксения Мишина удивила общественность неожиданной новостью
Ксения Мишина удивила общественность неожиданной новостью
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Сегодня, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Сегодня, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:21Food

Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Вчера, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Вчера, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Вчера, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Вчера, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Як смачно приготувати курячу печінку: рецепти апетитних страв
Як смачно приготувати курячу печінку: рецепти апетитних страв

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять