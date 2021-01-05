Легендарному альбому "Группа крови" – 33! Что мы еще не знаем о любимых хитах молодости

Этой весной "Кино" снова выступят в Киеве

Сегодня, 5 января знаковому альбому коллектива "Кино" "Группа крови" исполняется 33 года. Роль этой группы для многих людей сложно переоценить, ведь Цой покорил сердца тысяч поклонников, а его песни знает каждый.

И теперь они вновь прозвучат вживую, ведь фанатов ждет приятный сюрприз – 13 марта культовая группа "Кино" даст сольный концерт в Киеве и исполнит знаменитые хиты, покажет раритетные фрагменты аудио и не изданные музыкальные очерки. В основе программы – голос лидера группы Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Виктор Цой Фото: пресс-служба

К юбилею выхода шестого студийного альбома и скорому киевскому концерту, слушаем один из любимых альбомов фанатов и делимся интересными фактами о создании этих хитов.

История создания одного из самых известных альбомов группы на самом деле началась еще летом 1987 года (за год до выхода релиза) в рамках пятого фестиваля ленинградского рок-клуба. Тогда "Кино" презентовали одноименный будущий хит, но публика его приняла достаточно прохладно, ожидав услышать во время живого выступления группы только известные композиции. Уже позже альбом "Группа крови", и саму композицию, оценили по достоинству. Кстати, все инструментальные партии в композиции придуманы самим Цоем.

Часть композиций из этого альбома стали саундтреками к фильму "Игла" (1988 г.), снятого режиссером Р. Нугмановым. Дебютная работа режиссера не только помогла "Группе крови" быть услышанной большой аудиторией (кинолента стала лидером советского проката), но и принесла Виктору Цою по версии журнала "Советский экран" признание "лучший актер" этого же года. По сюжету герой приходит из ниоткуда и, в конце фильма, удаляется также в никуда, символизируя тем самым героя пути.

Группа "Кино" Фото: пресс-служба

По словам участника группы "Аквариум" Всеволода Гаккеля, он в свое время рекомендовал Виктору именно так назвать саму группу – "Группа крови", но музыкант не прислушался к этому совету, выбрав другое название – "Гарин и Гиперболоиды", которое позже заменил на "Кино". Но все же фронтмен не остался равнодушным к словосочетанию, отдав это название целому альбому и одной из самых известных для группы композиции.

Именно к созданию этого альбома супруга Юрия Каспаряна (гитарист группы) и известная рок-миссионер Джоанна Стингрей помогла достать в распоряжение коллектива хорошие музыкальные инструменты. Современная портастудия (Yamaha MT-44D) позволила сделать многоканальную запись, фиксируя звук на стандартные магнитофонные кассеты. А сегодня эта запись легла в основу сольного концерта группы, который создал никто иной как сын Виктора – Александр Цой.

Также по настоянию Джоанны Стингрей, которая пыталась раскрутить "Кино" за границей, была записана версия "Группы крови" на английском языке – "Blood Type".

Песню "Группа крови" исполняли разные музыканты и коллективы, в том числе: Вячеслав Бутусов, Вопли Видоплясова, Анастасия Приходько и даже корейский бэнд Yoon Do Hyun Band, которые спели ее на родном языке.

Изначально релиз "Группа Крови" производили пиратским способом и сами музыканты не получали с этого ни копейки. Альбом распространялся на магнитных лентах и записывался на магнитофонные кассеты в студиях звукозаписи. Именно на этих кассетах отсутствует песня "Прохожий", поскольку на пленке не хватало места и нужно было пожертвовать одним треком. Песню считали проходной и избавились от нее.

Ранее мы сообщали, что сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке.

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