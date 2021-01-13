Лечение сексоголизма. 1 миллиард долларов
Вышла долгожданная премьера сериала "Тайгер" о легендарном гольфисте
Состоялась премьера документального сериала "Тайгер" от телеканала HBO. В центре сюжета – неприкрытая правда о жизни легенды гольфа Тайгере Вудсе, рассказанная его друзьями, коллегами и даже любовницами. Мировая премьера двухсерийного сериала "Тайгер" состоялась на OLL.TV, где его уже могут посмотреть украинские зрители.
Кто такой Тайгер Вудс?
Тайгер десятилетие возглавлял список самых дорогих спортсменов мира, заработав за карьеру более миллиарда долларов. Скандал едва не похоронил его карьеру в 2009 году, когда более 120 женщин заявили о своих сексуальных отношениях со звездой. Лечение от сексоголизма и поставленная на паузу карьера не помогли сохранить семью. Но в гольф он вернулся, и с триумфом…
Сериал приоткроет зрителям завесу на личную, закулисную жизнь гольфиста-вундеркинда, чья одержимость игрой в гольф привела его к славе и успеху, но также провела по непростому, извилистому пути жизни.
Режиссер-постановщик двухсерийного документального фильма – номинант на премию Оскар, лауреат премии "Эмми" Мэттью Хейнеман ("Земля картелей", "Частная война") и номинант на "Эмми" Мэттью Хамачек. А исполнительным продюсером выступил оскароносный документалист Алекс Гибни.
Недавно состоялась премьера второго сезона сериала "Необыкновенного плейлиста Зои".
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