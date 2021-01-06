Куда пойти на Рождество с детьми перед локдауном — список локаций

Подарите детям замечательные эмоции и впечатления

Итак, уже через считанные часы вы соберетесь за праздничным столом всей семьей или же встретитесь с близкими, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Но когда рождественские блюда будут съедены, подарки вручены, наступит время развлечений и сказочных приключений.

Если вы размышляете, куда пойти на Рождество с детьми в Киеве, – в нашей подборке собраны лучшие мероприятия столицы.

"Рождественская фабрика грез"

Зимняя страна на ВДНХ Фото: vdng.ua

Когда: 6-7 января с 10:00 до 21:00

Где: ВДНХ

Билеты: 220 грн

На киевском ВДНХ работает уникальная Рождественская Фабрика Желаний. Там, на улочках бутафорского новогоднего городка, волшебные эльфы учат посетителей создавать блестящие елочные украшения, а параллельно рассказывают как сделать так, чтобы мечты исполнились. Вы побываете в мастерских и увидите, как на самом деле создаются рождественские шарики.

Учитывая пандемию, экскурсии проводятся также и в виртуальном формате. Во время интерактивного квеста участники под руководством главного Эльфа осуществят путешествие через все потайные места мастерской фабрики.

"Резиденция Санты на ВДНХ"

Зимняя страна на ВДНХ Фото: Facebook

Когда: 6-7 января

Где: Павильон 9, Концерт-холл ВДНХ

Билеты: от 220 грн. Детям до 3-х лет включительно вход бесплатный

Кто еще не успел посетить резиденцию Санты этой зимой? Вас ждет приключенческая динамичная история и личное знакомство с любимым сказочников детства. На встрече с эльфами и настоящей колдуньей предстоит пройти увлекательный квест, наполненный непредсказуемыми сюжетными ходами. А еще вас ждет много нестандартных фотозон и сладкие подарки.

"Winterra. Легенда сказочного края"

Winterra. Легенда сказочного края Фото: facebook.com/winterrashow

Когда: до 31 января

Где: онлайн на офийиальном сайте Stage Show Company

Популярное шоу, которое било рекорды в предыдущие зимние сезоны, теперь можно посмотреть прямо дома онлайн.

Вы увидите, как веселые и находчивые помощники Санты справятся с внезапными препятствиями, посетите сказочный край Winterra, где воплощаются в жизнь самые заветные желания и узнаете, удастся ли главному герою растопить сердце злодея Мороза… В стоимость оплаты просмотра входит сладкий подарок, который вы потом заберете на почте.

Дива Різдва Фото: circus.kiev.ua

Где: Национальный цирк Украины

Когда: 7 января в 13:00, 16:00 и 19:00, а также с 29 января

Стоимость билета: от 50 до 490 грн

Рождественское шоу для детей и взрослых перенесет вас в волшебный рождественский мир. Но сам праздник начнется еще за час до представления. В фойе маленьких гостей будут ждать помощники Деда Мороза, чтобы вместе спеть рождественские песни и станцевать хороводы. А далее, в программе выступления вас будут ждать эффектные номера воздушных акробатов, жонглеров, клоунов, гимнастов на ремнях и даже экзотические животные.

Рождество в Древнем Киеве

"Зимняя сказка" в парке "Киевская Русь" Фото: parkkyivrus.com

Когда: 7 января с 10:00 до 17:00, после 7 января – в штатном режиме с 10:00.

Где: Киевская область, с. Копачев, Парк Киевская русь

Стоимость билетов: для школьников – 80 гривен, для взрослых – 250 гривен.

Княжество Киевская Русь окрыло двери для взрослых и детей на новогоднее празднование. В антуражном парке можно ощутить атмосферу Древнего Киева и познакомиться со старинными традициями празднования. Здесь вас ждут удивительные зимние приключения, представления, которые будут сопровождаться спецэффектами, выступлениями конно-трюкового театра, горячие блюда, приготовленные на огне, напитки и глинтвейн. После 7 января "Киевская Русь" будет работать в штатном режиме ландшафтного парка, но даже без праздничной программы стоит здесь побывать.

Выставка "Динозавры морских глубин"

Скриншот Facebook

Где: ВДНХ, 1 павильон

Когда: до 14 марта

Стоимость билетов: для взрослых – от 200 грн, для детей – от 180 грн

На международной выставке представлены огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых гигантский крокодил и 13-метровая акула. Используя технику – аниматроника – новаторский метод имитации движения живых существ, экспонаты отображают даже процесс дыхания своих предков. Также деток ждут увлекательные приключения на настоящем подводном корабле, возможность почувствовать себя настоящими палеонтологами и даже посмотреть на 15-метровый вулкан.

Благодаря интерактивным зонам и экскурсоводам-аниматорам самые маленькие посетители в процессе игры смогут больше узнать о своих любимых динозаврах, а также, кто такой ктулху, действительно ли за десять лет у акулы может вырасти до 24 тысячи зубов и многое другое.

Напомним, ранее мы сделали подборку 10 рождественских фильмов, которые еще не надоели.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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