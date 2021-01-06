Куда пойти на Рождество с детьми перед локдауном — список локаций
Подарите детям замечательные эмоции и впечатления
Итак, уже через считанные часы вы соберетесь за праздничным столом всей семьей или же встретитесь с близкими, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Но когда рождественские блюда будут съедены, подарки вручены, наступит время развлечений и сказочных приключений.
Если вы размышляете, куда пойти на Рождество с детьми в Киеве, – в нашей подборке собраны лучшие мероприятия столицы.
Когда: 6-7 января с 10:00 до 21:00
Где: ВДНХ
Билеты: 220 грн
На киевском ВДНХ работает уникальная Рождественская Фабрика Желаний. Там, на улочках бутафорского новогоднего городка, волшебные эльфы учат посетителей создавать блестящие елочные украшения, а параллельно рассказывают как сделать так, чтобы мечты исполнились. Вы побываете в мастерских и увидите, как на самом деле создаются рождественские шарики.
Учитывая пандемию, экскурсии проводятся также и в виртуальном формате. Во время интерактивного квеста участники под руководством главного Эльфа осуществят путешествие через все потайные места мастерской фабрики.
Когда: 6-7 января
Где: Павильон 9, Концерт-холл ВДНХ
Билеты: от 220 грн. Детям до 3-х лет включительно вход бесплатный
Кто еще не успел посетить резиденцию Санты этой зимой? Вас ждет приключенческая динамичная история и личное знакомство с любимым сказочников детства. На встрече с эльфами и настоящей колдуньей предстоит пройти увлекательный квест, наполненный непредсказуемыми сюжетными ходами. А еще вас ждет много нестандартных фотозон и сладкие подарки.
Когда: до 31 января
Где: онлайн на офийиальном сайте Stage Show Company
Популярное шоу, которое било рекорды в предыдущие зимние сезоны, теперь можно посмотреть прямо дома онлайн.
Вы увидите, как веселые и находчивые помощники Санты справятся с внезапными препятствиями, посетите сказочный край Winterra, где воплощаются в жизнь самые заветные желания и узнаете, удастся ли главному герою растопить сердце злодея Мороза… В стоимость оплаты просмотра входит сладкий подарок, который вы потом заберете на почте.
Где: Национальный цирк Украины
Когда: 7 января в 13:00, 16:00 и 19:00, а также с 29 января
Стоимость билета: от 50 до 490 грн
Рождественское шоу для детей и взрослых перенесет вас в волшебный рождественский мир. Но сам праздник начнется еще за час до представления. В фойе маленьких гостей будут ждать помощники Деда Мороза, чтобы вместе спеть рождественские песни и станцевать хороводы. А далее, в программе выступления вас будут ждать эффектные номера воздушных акробатов, жонглеров, клоунов, гимнастов на ремнях и даже экзотические животные.
Когда: 7 января с 10:00 до 17:00, после 7 января – в штатном режиме с 10:00.
Где: Киевская область, с. Копачев, Парк Киевская русь
Стоимость билетов: для школьников – 80 гривен, для взрослых – 250 гривен.
Княжество Киевская Русь окрыло двери для взрослых и детей на новогоднее празднование. В антуражном парке можно ощутить атмосферу Древнего Киева и познакомиться со старинными традициями празднования. Здесь вас ждут удивительные зимние приключения, представления, которые будут сопровождаться спецэффектами, выступлениями конно-трюкового театра, горячие блюда, приготовленные на огне, напитки и глинтвейн. После 7 января "Киевская Русь" будет работать в штатном режиме ландшафтного парка, но даже без праздничной программы стоит здесь побывать.
Где: ВДНХ, 1 павильон
Когда: до 14 марта
Стоимость билетов: для взрослых – от 200 грн, для детей – от 180 грн
На международной выставке представлены огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых гигантский крокодил и 13-метровая акула. Используя технику – аниматроника – новаторский метод имитации движения живых существ, экспонаты отображают даже процесс дыхания своих предков. Также деток ждут увлекательные приключения на настоящем подводном корабле, возможность почувствовать себя настоящими палеонтологами и даже посмотреть на 15-метровый вулкан.
Благодаря интерактивным зонам и экскурсоводам-аниматорам самые маленькие посетители в процессе игры смогут больше узнать о своих любимых динозаврах, а также, кто такой ктулху, действительно ли за десять лет у акулы может вырасти до 24 тысячи зубов и многое другое.
Напомним, ранее мы сделали подборку 10 рождественских фильмов, которые еще не надоели.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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