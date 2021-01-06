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Куда пойти на Рождество с детьми перед локдауном — список локаций

Сегодня, 17:29

Подарите детям замечательные эмоции и впечатления

Итак, уже через считанные часы вы соберетесь за праздничным столом всей семьей или же встретитесь с близкими, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Но когда рождественские блюда будут съедены, подарки вручены, наступит время развлечений и сказочных приключений.

Если вы размышляете, куда пойти на Рождество с детьми в Киеве, – в нашей подборке собраны лучшие мероприятия столицы.

"Рождественская фабрика грез"

Зимняя страна на ВДНХ
Зимняя страна на ВДНХ
Фото: vdng.ua

Когда: 6-7 января с 10:00 до 21:00

Где: ВДНХ

Билеты: 220 грн

На киевском ВДНХ работает уникальная Рождественская Фабрика Желаний. Там, на улочках бутафорского новогоднего городка, волшебные эльфы учат посетителей создавать блестящие елочные украшения, а параллельно рассказывают как сделать так, чтобы мечты исполнились. Вы побываете в мастерских и увидите, как на самом деле создаются рождественские шарики.

Учитывая пандемию, экскурсии проводятся также и в виртуальном формате. Во время интерактивного квеста участники под руководством главного Эльфа осуществят путешествие через все потайные места мастерской фабрики.

"Резиденция Санты на ВДНХ"

Зимняя страна на ВДНХ
Зимняя страна на ВДНХ
Фото: Facebook

Когда: 6-7 января

Где: Павильон 9, Концерт-холл ВДНХ

Билеты: от 220 грн. Детям до 3-х лет включительно вход бесплатный

Кто еще не успел посетить резиденцию Санты этой зимой? Вас ждет приключенческая динамичная история и личное знакомство с любимым сказочников детства. На встрече с эльфами и настоящей колдуньей предстоит пройти увлекательный квест, наполненный непредсказуемыми сюжетными ходами. А еще вас ждет много нестандартных фотозон и сладкие подарки.

"Winterra. Легенда сказочного края"

Winterra. Легенда сказочного края
Winterra. Легенда сказочного края
Фото: facebook.com/winterrashow

Когда: до 31 января

Где: онлайн на офийиальном сайте Stage Show Company

Популярное шоу, которое било рекорды в предыдущие зимние сезоны, теперь можно посмотреть прямо дома онлайн.

Вы увидите, как веселые и находчивые помощники Санты справятся с внезапными препятствиями, посетите сказочный край Winterra, где воплощаются в жизнь самые заветные желания и узнаете, удастся ли главному герою растопить сердце злодея Мороза… В стоимость оплаты просмотра входит сладкий подарок, который вы потом заберете на почте.

    "Дива Різдва"

    Дива Різдва
    Дива Різдва
    Фото: circus.kiev.ua

    Где: Национальный цирк Украины

    Когда: 7 января в 13:00, 16:00 и 19:00, а также с 29 января

    Стоимость билета: от 50 до 490 грн

    Рождественское шоу для детей и взрослых перенесет вас в волшебный рождественский мир. Но сам праздник начнется еще за час до представления. В фойе маленьких гостей будут ждать помощники Деда Мороза, чтобы вместе спеть рождественские песни и станцевать хороводы. А далее, в программе выступления вас будут ждать эффектные номера воздушных акробатов, жонглеров, клоунов, гимнастов на ремнях и даже экзотические животные.

    Рождество в Древнем Киеве

    "Зимняя сказка" в парке "Киевская Русь"
    "Зимняя сказка" в парке "Киевская Русь"
    Фото: parkkyivrus.com

    Когда: 7 января с 10:00 до 17:00, после 7 января – в штатном режиме с 10:00.

    Где: Киевская область, с. Копачев, Парк Киевская русь

    Стоимость билетов: для школьников – 80 гривен, для взрослых – 250 гривен.

    Княжество Киевская Русь окрыло двери для взрослых и детей на новогоднее празднование. В антуражном парке можно ощутить атмосферу Древнего Киева и познакомиться со старинными традициями празднования. Здесь вас ждут удивительные зимние приключения, представления, которые будут сопровождаться спецэффектами, выступлениями конно-трюкового театра, горячие блюда, приготовленные на огне, напитки и глинтвейн. После 7 января "Киевская Русь" будет работать в штатном режиме ландшафтного парка, но даже без праздничной программы стоит здесь побывать.

    Выставка "Динозавры морских глубин"

    Скриншот Facebook

    Где: ВДНХ, 1 павильон

    Когда: до 14 марта

    Стоимость билетов: для взрослых – от 200 грн, для детей – от 180 грн

    На международной выставке представлены огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых гигантский крокодил и 13-метровая акула. Используя технику – аниматроника – новаторский метод имитации движения живых существ, экспонаты отображают даже процесс дыхания своих предков. Также деток ждут увлекательные приключения на настоящем подводном корабле, возможность почувствовать себя настоящими палеонтологами и даже посмотреть на 15-метровый вулкан.

    Благодаря интерактивным зонам и экскурсоводам-аниматорам самые маленькие посетители в процессе игры смогут больше узнать о своих любимых динозаврах, а также, кто такой ктулху, действительно ли за десять лет у акулы может вырасти до 24 тысячи зубов и многое другое.

    Напомним, ранее мы сделали подборку 10 рождественских фильмов, которые еще не надоели.

    Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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