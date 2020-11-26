Камилла и принц Чарльз пострадали от хейтеров после премьеры 4 сезона "Короны": за что критикуют королевскую семью
Пользователи оставили много жестоких и злых комментариев о Камилле и Чарльзе в Twitter
Четвертый сезон сериала "Корона", в котором есть немало фейков о королевской семье, вызвал немалый резонанс среди зрителей. Но кроме этого сериал оказал негативное влияние на членов королевской семьи.
Как сообщили The Daily Mail, под фото Камиллы в их с принцем Чарльзом благотворительном аккаунте в Twitter появилось очень много оскорблений. Из-за них представители дворца даже были вынуждены заблокировать комментарии.
Последствия сериала "Корона" для принца Чарльза и герцогини Камиллы
После выхода всех серий сериала на Netflix, разгневанные зрители начали публиковать ненавистные комментарии о герцогине в социальных сетях королевской семьи. Многие зрители приняли сюжетные линии как исторический факт, в особенности то, что Чарльз изменял Диане с Камиллой с самого начала их брака.
Принц Чарльз же утверждал в документальном фильме, что прекратил общение с Камиллой сразу после брака с Леди Ди – в 1981 году. А возобновил, только когда их брак "безвозвратно распался" – в 1986 году.
Однако, пользователи Сети были безжалостными, и оставили следующие комментарии:
- "Камилла: Мир тебя ненавидит. Принцесса Диана навсегда"
- "Карма догонит тебя, ужасная Камилла. Ты обманывала своего мужа, спала с другим и ответственна за смерть самой милой принцессы за всю историю мира"
- "Позор тебе, Камилла"
- "Светлая память принцессе Диане"
- "Диана навсегда"
Реакция королевской семьи
Королевская семья не комментировала критику в Сети. В то же время инсайдеры из дворца уверяют, что Ее Величество Елизавета II и остальные сильно разочарованы, ведь события, изображенные в сериале "Корона", не правдивы и разжигают агрессию.
Ранее мы рассказывали, что посмотрели 1-ю серию 4-го сезона "Короны", и назвали ТОП-5 причин, почему стоит продолжать смотреть сериал.
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