Камилла и принц Чарльз пострадали от хейтеров после премьеры 4 сезона "Короны": за что критикуют королевскую семью

Пользователи оставили много жестоких и злых комментариев о Камилле и Чарльзе в Twitter

Четвертый сезон сериала "Корона", в котором есть немало фейков о королевской семье, вызвал немалый резонанс среди зрителей. Но кроме этого сериал оказал негативное влияние на членов королевской семьи.

Как сообщили The Daily Mail, под фото Камиллы в их с принцем Чарльзом благотворительном аккаунте в Twitter появилось очень много оскорблений. Из-за них представители дворца даже были вынуждены заблокировать комментарии.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла Фото: instagram.com/clarencehouse

Последствия сериала "Корона" для принца Чарльза и герцогини Камиллы

После выхода всех серий сериала на Netflix, разгневанные зрители начали публиковать ненавистные комментарии о герцогине в социальных сетях королевской семьи. Многие зрители приняли сюжетные линии как исторический факт, в особенности то, что Чарльз изменял Диане с Камиллой с самого начала их брака.

Принц Чарльз же утверждал в документальном фильме, что прекратил общение с Камиллой сразу после брака с Леди Ди – в 1981 году. А возобновил, только когда их брак "безвозвратно распался" – в 1986 году.

Принц Чарльз и Камилла Фото: Getty Images

Однако, пользователи Сети были безжалостными, и оставили следующие комментарии:

"Камилла: Мир тебя ненавидит. Принцесса Диана навсегда"

"Карма догонит тебя, ужасная Камилла. Ты обманывала своего мужа, спала с другим и ответственна за смерть самой милой принцессы за всю историю мира"

"Позор тебе, Камилла"

"Светлая память принцессе Диане"

"Диана навсегда"

Скриншот The Daily Mail

Реакция королевской семьи

Королевская семья не комментировала критику в Сети. В то же время инсайдеры из дворца уверяют, что Ее Величество Елизавета II и остальные сильно разочарованы, ведь события, изображенные в сериале "Корона", не правдивы и разжигают агрессию.

Ранее мы рассказывали, что посмотрели 1-ю серию 4-го сезона "Короны", и назвали ТОП-5 причин, почему стоит продолжать смотреть сериал.

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