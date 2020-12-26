Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

Сегодня, 08:54

Подборка интересных фильмов с "Джоном Сноу"

26 декабря свой день рождения празднует британский актер Кит Харингтон, который сыграет в новом фильме Marvel. Актеру исполняется 34 года. Все знают его по роли в сериале "Игра престолов", однако, до него Кит сыграл во множестве полнометражных фильмов. Сегодня.Lifestyle предлагает посмотреть самые интересные из них.

"Сайлент Хилл 2", 2012

Кит Харингтон сыграл в хорроре роль парнишки Винсента Картера. Сам же фильм – продолжение картины "Сайлент Хилл" о призрачном городе, в котором происходит всякая чертовщина. В основу сценария фильма положен сюжет компьютерной игры Silent Hill 3. Главная героиня Хизер (Шэрон) вместе с Винсентом отправились в этот туманный город.

"Помпеи", 2014

Это красивая и трагическая история любви раба Майло, которого сыграл Кит, и благородной Флавии, обрученной с римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица земли древнеримский город Помпеи.

Читайте также:
Кит Харингтон рассказал о самой сложной и трогательной сцене в "Игре престолов"

"Воспоминания о будущем", 2014

Актер сыграл Роланда Лейтона. По сюжету, в 1914 году Вера Бриттен поступает в Оксфордский Сомервиль-колледж. Когда начинается Первая мировая война, её брата Эдварда Бриттена, жениха Роланда Лейтона, а также их друзей Виктора и Джеффри посылают на фронт.

"Порох", 2017

Британский исторический мини-сериал, созданный Ронаном Беннетом, Китом Харингтоном и Дэниелом Уэстом. Фильм рассказывает рассказывает о Пороховом заговоре в 1605 году. Кит Харингтон сыграл Роберта Кейтсби.

"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", 2018

В главных ролях фильма звездный состав: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Трамбле, Белла Торн, Кэти Бэйтс, Сьюзан Сарандон и Тэнди Ньютон. В центре сюжета – звездный американский актер Джон Донован, которого сыграл Харингтон, вступивший в переписку с 11-летним парнем из Англии, что спровоцировало бурную реакцию общественности и привело к непоправимым последствиям в жизни и карьере обоих.

Напомним, ранее Кит Харингтон признался, что мать покупала ему игрушки для девочек.

Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Чудо-женщина" при полном параде отменяет апокалипсис — наши впечатления от фильма Как сейчас выглядит особняк из "Один дома": сравниваем фото В кинотеатрах и на HBO: Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года
фильм Сайлент Хилл Джон Сноу Помпеи Кит Харингтон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее

Популярные статьи

Сегодня, 08:54Афиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

Вчера, 23:16Шоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

Вчера, 09:00Events

Католическое Рождество: эффектные поздравления в стихах, прозе, открытках и смс

Вчера, 06:00Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

24 декабряFun

ТОП-10 красавиц: скандальная киевская елка стала одной из лучших в Европе (фото)

24 декабряEvents

Католическое Рождество-2020: красивые картинки, открытки и поздравления

24 декабряШоу-бизнес

"Сбили золото и сняли люстры": Елена Зеленская о ремонте на госдаче после переезда

24 декабряШоу-бизнес

София Ротару выступила на концерте "95 квартала" в том же платье, что и на "Песне года": видео

24 декабряШоу-бизнес

90-летний Григорий Чапкис опубликовал селфи из больницы (фото)

24 декабряШоу-бизнес

Сын Виктора Павлика признался, что думает о молодой жене отца

24 декабряШоу-бизнес

Родилась с "волчьей пастью": танцующий миллионер впервые показал дочь (фото)

24 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 декабря: Близнецы будут на всех орать, а Ракам захочется вина

23 декабряШоу-бизнес

"Были готовы к этому": сын Виктора Павлика о смерти младшего брата

23 декабряАфиша

Новый год 2021: самые атмосферные треки для праздничного плейлиста

23 декабряШоу-бизнес

"Это мой Дикий": Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

23 декабряFood

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Новости партнеров

Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Як правильно готувати олів'є: секретний рецепт наших бабусь
Як правильно готувати олів'є: секретний рецепт наших бабусь
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy
Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy
Як виглядає 74-річна мама Лорак, яка здала Кароліну в інтернат
Як виглядає 74-річна мама Лорак, яка здала Кароліну в інтернат
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять