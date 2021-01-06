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Как украинские звезды отмечают Рождество: Alyosha, Олег Скрипка и The Alibi Sisters о семейных традициях

Сегодня, 17:34

Автор идеи концерта "Как звучит Украина" и другие звезды рассказали о рождественских традициях

Уже сегодня, в Святвечер, зрители увидят рождественский проект "Как звучит Украина". Известные артисты, музыканты вместе с International Freedom Orchestra исполнят колядки в уникальных джазовых обработках и объединят песней разные уголки страны. Накануне праздника артисты признались, как отмечают рождественские праздники и каких семейных традиций придерживаются.

Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна"
Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна"
Фото: пресс-служба

В семье Анны и Ангелины Завальских (дуэт The Alibi Sisters) еще с детства лелеют все традиции, даже придерживаются некоторых рождественских примет.

"В нашей семье Рождество – главный праздник! Еще с детства, занимаясь фольклором, мы тщательно изучали и придерживались всех традиций и обычаев украинского народа. Пели и гастролировали с фольклорным ансамблем "Струмочок", исполняли зимние композиции с фрагментами праздничных обрядов, тематические песни и игры. Кусание калиты на Андрея, вождение козы и т. д. были нашими любимыми. Отмечаем рождественские праздники всегда в семейном кругу. А в Святвечер обязательно должны быть вместе. Ни в коем случае нельзя встретить первую звездочку в дороге или где-то далеко от дома. Обычно мы отменяем все свои концерты и путешествия 5–7 января. До сих пор, когда приезжаем уже со своими семьями в гости к родителям, продолжаем поддерживать традиции нашей семьи", – поделились артистки.

The Alibi Sisters
The Alibi Sisters
Фото: пресс-служба

"С детства помним эту последовательность: папа приносит дидуха в дом, мы с сестрой украшаем дом, делаем на почетном месте вертеп, помогаем маме готовить 12 постных блюд, самое главное и вкусное из которых – кутья. На каждом уголке стола под скатертью прячем зубчики чеснока как защиту от злых духов. Когда в небе сходила первая звезда (наш папа как глава семьи всегда сообщал об этом, что означало: пора собираться к ужину), мы всей семьей трижды обходим стол, напевая "Нову радість". Оставляя подарки на подоконнике и зажигая свечи, чтим души тех родственников, которые прилетают в гости на праздники, а перед тем, как сесть за стол, символически прогоняем духа со стула, чтобы не навредить ему. Это все очень архаические, даже языческие традиции, которые передаются из поколения в поколение. На святки мы с сестрой, как правило, гадали, но сейчас спрашиваем у судьбы уже не о мужчинах, а о счастливой и успешной жизни, о важных будущих событиях и тому подобное. Все в это время вокруг нас наполнено волшебными смыслами, а небеса открыты каждому для самых сокровенных желаний. Стоит только внимательно наблюдать за знаками и подсказками, правильно просить о хорошем для себя и близких. Ну а больше всего обожаем петь колядки, с радостью приглашаем к себе в гости колядников. В дом первым должен обязательно зайти молодой парень – тогда весь год будет успешным и удачным!" – рассказали сестры Завальские.

В семье певицы Алеши сейчас отмечают рождественские праздники по-детски. Однако без приятных подарков не остаются ни взрослые, ни дети.

Alyosha
Alyosha
Фото: пресс-служба

"Мы празднуем по-детски, поскольку сейчас полон дом детей. Традиционно на рождественский стол готовим запеченную утку. Однако сейчас из-за приятных хлопот с малышами не всегда удается приготовить это блюдо. Зато у нас всегда есть подарочки, ежегодно готовим и обмениваемся приятными сюрпризами друг с другом. Важно помнить человечность, доброту, детскую искренность и непосредственность в праздники. Мне кажется, что новогодне-рождественские праздники для того и существуют, чтобы у взрослых снова просыпался ребенок и вера в чудеса! В детстве, помню, отмечали по-другому. Тогда и зимы были другие – холодные, с кучей снега и развлечений. Гоняли с друзьями на коньках, катались на санках... Это были праздники на улице. Все соседи собирались возле дома, запускали фейерверки и все вместе праздновали. Было очень морозно и весело!" – призналась Алеша.

У лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки Рождество с детства ассоциируется с заснеженной лютой зимой и фильмом "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: пресс-служба

"Я родился и проживал в Таджикистане, колядовать там не ходят... Но прекрасно помню зимы, когда мы переехали в Мурманскую область и жили за полярным кругом. Была огромная гора, возле которой стояли домики. Оказывается, в тех домиках снимали фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки". И, как часто бывает, то, что нужно зимой, они отсняли почти летом. В той местности летом снег лежал. Снимали именно последние сцены, когда все с горки спускались... Считайте, что я жил рядом с "Вечерами на хуторе близ Диканьки", – сказал Олег Скрипка.

Олег Скрипка на концерте "Як звучить Україна"
Олег Скрипка на концерте "Як звучить Україна"
Фото: пресс-служба

Для народного депутата, основательницы инициативы Yellow Blue Strategy, автора и продюсера проекта "Как звучит Украина" Елизаветы Ясько, Рождество – приятные чудеса и теплый семейный ужин.

"В детстве во время рождественских каникул все ждали снега и... чуда. Хотя сама колядовать не ходила, но много пела в хоре, участвовала в тематических концертах, конкурсах. В семье всегда поздравляем друг друга, обмениваемся подарками, вместе собираемся за праздничным ужином. Мне кажется, что сегодня всем не хватает того, чтобы узнать традиции, культурное разнообразие нашей страны. Именно поэтому я решила создать проект "Как звучит Украина". Это как раз та возможность услышать друг друга, петь вместе и чувствовать единение, которое всем очень нужно на Рождество!", – поделилась Елизавета Ясько.

Елизавета Ясько
Елизавета Ясько
Фото: пресс-служба

Не пропустите 6 января в 21:00 на телеканале "Украина 24" праздничный концерт "Как звучит Украина". Отмечайте Рождество в уютном семейном кругу за просмотром особенного спецпроекта. Давайте ценить традиции вместе!

Также мы поделились праздничными локациями, где можно провести Рождество с детьми.

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