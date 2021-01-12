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Как работают катки и атракционы под открытым небом во время локдауна – какие сейчас условия

Сегодня, 18:47

На катке одновременно может находиться не более 20 людей

Во время зимнего локдауна, который начался 8 января, в Киеве продолжают работать катки и аттракционы под открытым небом. Однако, к зимним развлечениям допускают лишь при условии соблюдения дистанции в полтора метра. Каким правилам нужно следовать, чтобы покататься на открытом коньке и придерживаются ли к ним посетители – разузнала корреспондент "Сегодня" Марьям Эль Хассан Али.

Каток возле Офиса Президента
Каток возле Офиса Президента
Фото: facebook.com/Solomadistrict

На большом открытом катке на Подоле прямо на входе расположен антисептик. В раздевалке, где можно переобуться в коньки, разрешено находиться не более 20 людям одновременно и они должны сохранять дистанцию в полтора метра. Такие правила касаются и пребывания на катке – дистанция и не более 20 посетителей.

Также одним из требований организаторов катка на Контрактовой площади является обязательное ношение маски на лице. При этом не все посетители соблюдают масочный режим.

"Потому что тут невозможно дышать, жарко. Это же улица", – объяснила корреспонденту одна из посетительниц, которая катается без маски.

Видео: Сегодня

Ранее мы рассказали, как работают школы и университеты во время локдауна.

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