Дмитрий Коляденко стал новым ведущим программы "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24"

Премьера состоится уже 21 ноября

21 ноября на телеканале "Украина 24" состоится громкая премьера — Дмитрий Коляденко станет ведущим эксклюзивной программы "Зіркоманія", которую зрители смогут смотреть в эфире информационного канала каждые выходные.

"Зіркоманія" — новости, открывающие тайны украинского и мирового шоу-бизнеса с неожиданных сторон. Это культурные и гламурные сенсации из реальной и онлайн жизни известных людей. Зрители общенационального телеканала "Украина 24" узнают первыми уникальную информацию о звездах из уст известного телеведущего Дмитрия Коляденка.

Дмитрий Коляденко Фото: пресс-служба

Звездные новости будут выходить в эфире информационного телеканала в субботу и воскресенье. Премьера состоится уже 21 ноября.

"В "Зіркоманії" на канале "Украина 24" вы узнаете, что происходит за кулисами звездной жизни. Я первым открою секреты, о которых все молчат. Интересно? Тогда присоединяйтесь к эфиру каждые выходные, будем вместе точить звездные баляндрасы", — поделился ведущий Дмитрий Коляденко.

Смотри "Зіркоманію" каждые выходные. Знай все подробности шоу-бизнеса. Решай, хочешь ли стать частью звездной жизни.

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