Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хью Грант сыграет в фильме о 2020-м. Его снимет создатель сериала "Черное зеркало"

Сегодня, 14:05

Весь этот безумный год в одной псевдодокументалке

Автор идеи и сценария сериала-антологии "Черное зеркало", пятый сезон которого вышел ранее, создаст псевдодокументальный фильм о 2020-м.

Как сообщает Deadline, британский писатель Чарли Брукер имеет уже немалый опыт в создании антиутопических миров, поэтому год, в котором произошла глобальная пандемия идеально подходит для новой истории. Псевдодокументальный фильм выйдет на Netflix, а главную роль сыграет Хью Грант.

Кадр из сериала "Черное зеркало"
Кадр из сериала "Черное зеркало"
Фото: themoviedb.org

Netflix пока не раскрывает подробности о шоу, но известно, что Хью Грант сыграет "отталкивающего старика в парике". Что бы это не означало, участие актера в проекте обрекает шоу на успех. Кроме того, Чарли Брукер в последнее время старается отойти от депрессивных сюжетов, добавляя в историю больше юмора.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Сериал "Черное зеркало" вышел на экраны в 2011 году и рассказывает о влиянии новых технологий на современное общество. Эпизоды связаны друг с другом лишь общим лейтмотивом. Каждый эпизод – отдельная история.

Ранее мы показали, как бурно зрители отреагировали на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Реакции знаменитостей на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом: "Это безумие" Netflix призовут объяснить, что история принцессы Дианы и Чарльза в сериале "Корона" - ложь Киноляп в новом эпизоде "Мандалорца" стал мемом. Кто этот загадочный парень в джинсах
Хью Грант Netflix черное зеркало
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты

Популярные статьи

Сегодня, 14:30Events

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

Сегодня, 11:51Шоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

Сегодня, 10:37Wellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

Сегодня, 04:20Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 16:36Шоу-бизнес

Грег Чапкис: что известно о сыне 90-летнего судьи "Танців з зірками"

Вчера, 12:57Шоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Вчера, 12:25Шоу-бизнес

"Моя мама тяжело больна": дочь Заворотнюк – о состоянии онкобольной актрисы

Вчера, 11:30Food

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

"Идите нах**": MELOVIN разозлился на тележурналистов из-за скандального сюжета о нем (видео)

Вчера, 10:59Fun

Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Вчера, 05:30Events

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

29 ноябряEvents

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 ноябряСтиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

28 ноябряСтиль

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

Новости партнеров

Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Самые главные вонючки: ТОП-3 знака зодиака, которые не моются
Самые главные вонючки: ТОП-3 знака зодиака, которые не моются
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять