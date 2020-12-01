Хью Грант сыграет в фильме о 2020-м. Его снимет создатель сериала "Черное зеркало"

Весь этот безумный год в одной псевдодокументалке

Автор идеи и сценария сериала-антологии "Черное зеркало", пятый сезон которого вышел ранее, создаст псевдодокументальный фильм о 2020-м.

Как сообщает Deadline, британский писатель Чарли Брукер имеет уже немалый опыт в создании антиутопических миров, поэтому год, в котором произошла глобальная пандемия идеально подходит для новой истории. Псевдодокументальный фильм выйдет на Netflix, а главную роль сыграет Хью Грант.

Кадр из сериала "Черное зеркало" Фото: themoviedb.org

Netflix пока не раскрывает подробности о шоу, но известно, что Хью Грант сыграет "отталкивающего старика в парике". Что бы это не означало, участие актера в проекте обрекает шоу на успех. Кроме того, Чарли Брукер в последнее время старается отойти от депрессивных сюжетов, добавляя в историю больше юмора.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад" Фото: youtube.com/HBO

Сериал "Черное зеркало" вышел на экраны в 2011 году и рассказывает о влиянии новых технологий на современное общество. Эпизоды связаны друг с другом лишь общим лейтмотивом. Каждый эпизод – отдельная история.

Ранее мы показали, как бурно зрители отреагировали на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться