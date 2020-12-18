Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Герои "Семейки Крудс 2" говорят голосами Григория Германа и Ирины Кудашовой

Сегодня, 15:47

Мультфильм выйдет в прокат с 24 декабря

Совсем скоро на экраны выйдет долгожданное продолжение приключенческого мультфильма – комедия "Семейка Крудс: Новоселье". Вместе с главными героями в яркое путешествие отправляется команда звезд украинского дубляжа: актер и телеведущий программы "Утро с Украиной" Григорий Герман и звезда сериала "Школа", актриса Ирина Кудашова.

Григорий Герман уже во второй раз подарил свой голос харизматичному Гругу. А для Ирины Кудашовой – это первая главная роль в дубляже.

Григорий Герман и Ирина Кудашова
Григорий Герман и Ирина Кудашова
Фото: instagram.com/universalpicturesua

"Круто стать частью столь яркой голливудской анимации. Это мое третья появление в дубляже, но только сейчас моя роль – главная. С моей героиней нас объединяет много общего: как и я, она невероятно активная, жизнерадостная и свободолюбива. Звездная неисправимая оптимистка, которая в любой ситуации способна отыскать позитив! Этим мы с ней очень похожи. "Семейка Крудс Новая эра" – визуально совершенная работа, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Поэтому я с нетерпением жду премьеру и приглашаю всех в кино!", – рассказала актриса.

Во время дубляжной сессии Григорий Герман признался, что имеет много общих черт со своим героем, и он близок ему по характеру.

"Груг искренний, откровенен, он не подлый и очень честный. А еще для него самым важным является семья, как, собственно, и для меня. Поэтому этот герой, пришелся по душе еще с тех пор, как я работал с ним впервые. Мы с детьми уже с нетерпением ждем продолжения этой фантастической истории от DreamWorks. Особенно сейчас, когда так важно ходить в кино, чтобы поддержать кинотеатры и тех людей, благодаря которым можем смотреть хорошие фильмы на больших экранах. Как по мне – это обязанность каждого, кто по-настоящему ценит кино", – отметил телеведущий.

Григорий Герман
Григорий Герман
Фото: пресс-служба

Также Григорий Герман рассказал, как ему работалось над дубляжом. Ведь к своей роли он вернулся спустя шесть лет.

"Все решает сила голоса. И то, насколько удачно ты владеешь собственным тембром, благодаря которому должен передавать весь спектр эмоций своего персонажа. С одной стороны, это довольно кропотливая работа, с другой – невероятный творческий опыт, который ни с чем не сравнить. Кроме того, мне очень повезло с командой, вместе с которой нам удалось создать действительно неповторимый дубляж", – отметил ведущий.

Смотрите трейлер мультфильма "Семейка Крудс: Новоселье":

Посмотреть премьеру мультфильма "Семейка Крудс: Новоселье" украинцы смогут с 24 декабря во всех кинотеатрах страны.

Ранее мы поделились впечатлениями от нового голливудского блокбастера "Чудо-женщина 1984", который на днях вышел в кино.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
YASNO создал для детей сказки и мультфильмы об энергоэффективности Впервые на Netflix! Вышел украинский дубляж популярного мультфильма Заяц со смарт-часами: "Союзмультфильм" показала образ героя из перезапуска "Ну, погоди!"
мультфильм озвучка Григорий Герман
Источник: instagram.com/universalpicturesua
Реклама

Новости партнеров

Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом
"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Food

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

Вчера, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 14:20Психология

11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

Вчера, 13:53Шоу-бизнес

Алина Гросу о скором разводе с супругом: "Мне еще тяжело"

Вчера, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 06:18Психология

Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

16 декабряШоу-бизнес

Хамство в аэропорту, танцы в ванне и конфликт с Лазаревым: ТОП-5 громких скандалов с участием LOBODA

16 декабряEvents

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

16 декабряШоу-бизнес

Кто станет победителем реалити "Холостячка"? Голосование

16 декабряFun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

16 декабряШоу-бизнес

Баттл удался: в Сети битва из-за нового номера "Дизель шоу"

16 декабряСтиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

16 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Весам нужно делать то, что хочется, а Скорпионов ждет нескучный вечер

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

Новости партнеров

Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Раскрыт секрет успеха белокурой мамы Дана Балана
Раскрыт секрет успеха белокурой мамы Дана Балана
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Бессимптомный коронавирус может иметь опасные последствия – врач
Бессимптомный коронавирус может иметь опасные последствия – врач

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять