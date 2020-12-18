Герои "Семейки Крудс 2" говорят голосами Григория Германа и Ирины Кудашовой

Мультфильм выйдет в прокат с 24 декабря

Совсем скоро на экраны выйдет долгожданное продолжение приключенческого мультфильма – комедия "Семейка Крудс: Новоселье". Вместе с главными героями в яркое путешествие отправляется команда звезд украинского дубляжа: актер и телеведущий программы "Утро с Украиной" Григорий Герман и звезда сериала "Школа", актриса Ирина Кудашова.

Григорий Герман уже во второй раз подарил свой голос харизматичному Гругу. А для Ирины Кудашовой – это первая главная роль в дубляже.

Григорий Герман и Ирина Кудашова Фото: instagram.com/universalpicturesua

"Круто стать частью столь яркой голливудской анимации. Это мое третья появление в дубляже, но только сейчас моя роль – главная. С моей героиней нас объединяет много общего: как и я, она невероятно активная, жизнерадостная и свободолюбива. Звездная неисправимая оптимистка, которая в любой ситуации способна отыскать позитив! Этим мы с ней очень похожи. "Семейка Крудс Новая эра" – визуально совершенная работа, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Поэтому я с нетерпением жду премьеру и приглашаю всех в кино!", – рассказала актриса.

Во время дубляжной сессии Григорий Герман признался, что имеет много общих черт со своим героем, и он близок ему по характеру.

"Груг искренний, откровенен, он не подлый и очень честный. А еще для него самым важным является семья, как, собственно, и для меня. Поэтому этот герой, пришелся по душе еще с тех пор, как я работал с ним впервые. Мы с детьми уже с нетерпением ждем продолжения этой фантастической истории от DreamWorks. Особенно сейчас, когда так важно ходить в кино, чтобы поддержать кинотеатры и тех людей, благодаря которым можем смотреть хорошие фильмы на больших экранах. Как по мне – это обязанность каждого, кто по-настоящему ценит кино", – отметил телеведущий.

Григорий Герман Фото: пресс-служба

Также Григорий Герман рассказал, как ему работалось над дубляжом. Ведь к своей роли он вернулся спустя шесть лет.

"Все решает сила голоса. И то, насколько удачно ты владеешь собственным тембром, благодаря которому должен передавать весь спектр эмоций своего персонажа. С одной стороны, это довольно кропотливая работа, с другой – невероятный творческий опыт, который ни с чем не сравнить. Кроме того, мне очень повезло с командой, вместе с которой нам удалось создать действительно неповторимый дубляж", – отметил ведущий.

Смотрите трейлер мультфильма "Семейка Крудс: Новоселье":

Посмотреть премьеру мультфильма "Семейка Крудс: Новоселье" украинцы смогут с 24 декабря во всех кинотеатрах страны.

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