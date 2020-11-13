Что делают люди в одном из самых дорогих кинотеатров страны? (репортаж)

Мы расскажем, сколько стоит премиум-кино и кто его звездные гости

Читатели, привет! Надеюсь, ваши эмоции остыли после шокирующего прайса на борщ со страусятиной и вы готовы к новой порции самого дорогого. А если нет, то держитесь! Потому что сегодня я раскрою все карты мажорного зала в кинотеатре "Оскар" в "Гулливере".

Ну, а как иначе? Ведь только билет за 500 гривен мотивирует узнать, за что посетитель платит примерно в 5 раз больше от среднего прайса.

Фото: Сегодня

Как вы заметили, я выбрала сеанс фильма "Мамочка в отрыве". Еще немного позитива под конец вечера не помешает. Согласны?

А если честно, я удивилась, потому что в прокате VIP-зала минимальный выбор – 2 сеанса. По крайней мере, в день, когда я его посетила.

Фото: Сегодня

Сами посмотрите! Поэтому думать долго не пришлось.

Перейдем к делу – первым впечатлениям. Словом, ощущения, что я сейчас буду сидеть в лучшем зале кинотеатра, не было.

Фото: Сегодня

Почему? Потому что фойе совместное для всех, без VIP-формата, о котором вы могли бы подумать. Но о комфорте посетителей здесь заботятся, и заметно, что людям уютно. Диваны говорят сами за себя и настраивают на "удобный" сеанс, по крайней мере, в VIP-зале.

Фото: Сегодня

К слову, о людях, которые ждали в фойе, – их было около сотни! И на самом деле, я думала, что хотя бы 10% из них тоже забронировали себе билет на VIP-сеанс. Но не все так сложилось, как думалось, но об этом потом.

Как по мне, дизайн – это первое, что подчеркивает особенность и статусность места. Это будто почерк кинотеатра, и, как видим, здесь он с белым оттенком, но со сдержанными дизайнерскими решениями.

Фото: Сегодня

А премиальность просматривается лишь в самом VIP-входе. Поэтому "особого" фойе для людей с билетами по 500 гривен здесь реально не хватает.

Входные двери в VIP-зал отличаются от других. Стандартные названы популярными локациями – Венецией или Каннами.

Фото: Сегодня

А премиальный формат – с минималистичной V и золотистым цветом, который будто напоминает, что впереди тест-драйв кинозала для избранных.

Они ассоциируются со входом в Нарнию, куда хочется скорее забежать и все разглядеть.

А теперь пойдем ближе! В начале сеанса я зашла в пустой зал и сразу появился вопрос: "Он когда-либо был заполнен на максимум?".

Фото: Сегодня

И таки да, бывало, но на премьерах "Джентельменов", "Убийства в Восточном экспрессе" и "Отряде самоубийц". В обычные дни такое вряд ли увидишь, отметил администратор.

Сеанс начался вовремя, перед показом работник сначала проинформировал об "инсайтах" зала – креслах-реклайнерах.

Фото: Сегодня

Это обязательная традиция для новых посетителей, потому такие "ложи" – роскошь в украинских кинотеатрах.

Особенность реклайнера – кнопки, которые делают отдых комфортным и необычным.

Фото: Сегодня

Правда, на моем кресле кнопки регулирования не работали, только вызов официанта был активный. Но функционировал пульт с кнопками, поэтому он компенсировал проблему (с этим ознакомил официант перед сеансом).

С их помощью вы можете выдвинуть подставку для ног – сами посмотрите!

Фото: Сегодня

Также регулировать заднюю часть кресла для удобного сидения. Даже можно полежать, потому что "инсайты" позволяют! А еще есть кнопка для вызова официанта.

Для чего связь с официантом? Все просто: в лакшери-месте вам не нужно стоять в очереди в кафе, потому что вас обслуживают во время сеанса – только нажмите кнопку.

К слову, официант на мой вызов отреагировал примерно за три минуты. А еще через две я получила свой попкорн в такой подаче.

Фото: Сегодня

Заказала я не классический, а с карамелью. Удивительно, что его не принесли в позолоченной упаковке, а в крафте (разочарование). Заметьте, что цена умеренная за наименьшую порцию - 40 грн.

Но точно могу сказать, что его дизайн изнутри все же поднимет вам настроение. Согласитесь!

Фото: Сегодня

В меню вы можете заказать не только позиции бара, среди которых есть глинтвейн за 80 грн, французский хот-дог за 35 грн и американо за 25 грн. А еще и блюда из местного ресторана, где цены и меню существенно отличаются от типичных цен кинотеатра. Но ни один напиток или снэк не входит в цену билета. Да-да, даже бокал игристого.

Администрация отмечает, что цена билета не завышена и оправдывает свои ожидания. Хотя, добавить "плюшек" для клиентов премиального зала таки не помешало бы. Потому что людей и так мало во время карантина, и место из-за этого автоматически стало "частным". Возможно, минимальные новшества бы заинтересовали новых киноманов.

Но вернемся к залу. Комфортабельно ли сидение? Да. Оно удобное и приятное на ощупь. Лучше многих протестированных мной кресел в кинотеатрах Киева. Назовем его изюминкой кинозала для богачей.

Фото: Сегодня

Достаточно ли большой экран для просмотра? Да, 13 на 7 дюймов экрана достаточно для 100% ощущения фильма.

Фото: Сегодня

К слову, мажорных залов в кинотеатре – 1, и полная в нем посадка – 46 человек. В период карантина он работает на 50%, поэтому 23 места к вашим услугам.

А теперь спойлер: если бы меня раньше предупредили о фантастических ощущениях во время просмотра, я бы променяла все вечеринки на сеансы в кинотеатре.

Почему? Потому что все вместе меняет типично проведенное время досуга. Он вне привычных кинотеатров. Это другие ощущения. Без шума, гама, лишних движений – только отдых во всех его проявлениях.

Как думаете, случались ли казусы в премиальных залах? Конечно, куда же без них! Администратор рассказал, что был случай, когда посетители не смогли найти свой пистолет, который потеряли в премиум-зале во время сеанса. Вангуем, что они наверняка смотрели боевик и хотели больше спецэффектов. А пиратских попыток записать премьерные ленты – не было, обычно такое встречается в стандартных кинозалах.

Фото: Сегодня

А вообще богачи приватностью не злоупотребляют, потому как пребывают под прицелом камер. Вангуем, они просто еще не успели или их отвлекали официант и охрана, которые в VIP-зале всегда начеку!

Но на случай неожиданностей, например, секс-историй, команда имеет конкретный алгоритм действий: он начинается с просьбы работника кинотеатра прекратить секс. Если люди отказываются, на помощь приходит менеджер смены. Ну, а если уже и он не в состоянии остановить ход событий, то вызывают охрану. Коротко говоря, если вы добавите к обычному походу в кино элементы 18+, то есть шанс, что о вас узнает вся команда "Оскара".

А теперь к самому интересному. Как думаете, что притягивает в премиум-залы медийных людей и можно ли их здесь встретить?

Фото: Сегодня

Нет, не попкорн по низкой цене, а возможность уединиться. Потому легкий способ спрятаться от фанатов – купить билет туда, где его прайс превышает средний.

На сеансе "Мамочка в отрыве " был только 1 посетитель – я! И это типичная история, когда людей в "особенном" зале меньше 5-ти. Поэтому звезд украинского шоубиза здесь реально встретить. По секрету администратор рассказал, что их здесь часто можно увидеть, но во время вечерних сеансов.

Однако, если вы мечтаете почувствовать премиальный формат по максимуму – арендуйте зал полностью. И цена за 46 мест будет меньше - 23 тыс. гривен в связи с карантином. Много? Да ладно! Зато вы получите максимальную приватность и даже сможете выбрать ленту на свой вкус. К слову, такое уже практиковали MONATIK, The Hardkiss, Катя Осадчая и другие для особенных событий.

Как говорится, у богачей другие правила жизни!

Напомним, ранее мы узнавали, сколько стоит полетать над Киевом.

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