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Ему бы исполнилось 43. Лучшие роли Чедвика Боузмана

Сегодня, 10:58

Звезда "Черной Пантеры" умер от рака

29 ноября Чедвик Боузман мог отпраздновать 43-летие. Напомним, что звезда Marvel Studios умер от рака 28 августа. Сегодня.Lifestyle вспоминают лучшие фильмы с участием Чедвика.

Чедвик Боузман добился мировой славы благодаря роли Черной Пантеры в кинематографической вселенной Marvel. С 2016 по 2019 годы он снялся в четырех фильмах франшизы. Его последний фильм "Ма Рейни: Мать блюза" выйдет посмертно.

Лучшие фильмы Чедвика Боузмана

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Картина Брайана Хелгеленда рассказывает о начале карьеры Джеки Робинсона в Главной лиге бейсбола. Название отсылает к номеру, под которым выступал Робинсон. Его сыграл Боузман. Вместе с Чедвиком в фильме снялся Харрисон Форд.

Джеймс Браун: Путь наверх

Драматический биографический фильм о жизни певца Джеймса Брауна. Боузману также досталась главная роль, с которой он справился блестяще и был номинирован на премию NAACP Image Award как "Лучший актер полнометражного кино".

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Маршалл

Еще один биографический фильм в карьере Чедвика. Он исполнил роль судьи Тэргуда Маршалла – первого афроамериканца, возглавившего Верховный суд США. За эту работу актер получил номинацию Black Reel Awards.

21 мост

В триллере 21 мост Чедвик Боузман исполнил роль детектива Андре Дэвиса, который охотится на убийц полицейских. Продюсерами картины выступили браться Руссо – создатели фильмов киновселенной Марвел.

Черная пантера

Роль Т'Чаллы принесла Чедвику Боузману награду NAACP Image Award за лучшую мужскую роль. "Черная пантера" стал первым супергеройским фильмом, который был номинирован на премию "Оскар", а также первым фильмом в КВМ, получившим статуэтку.

Ранее мы писали, что съемки "Черной пантеры 2" без умершего Чедвика Боузмана начнутся летом 2021-го.

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