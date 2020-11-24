DZIDZIO станет звездным детективом в оригинальном шоу "Маска"

Артист будет угадывать, кто же может скрываться под впечатляющими костюмами

Телеканал "Украина" активно работает над украинской адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer, который выйдет в Украине под названием "Маска". Вместе с телезрителями угадывать, какие знаменитости прячутся под масками, будут звездные детективы проекта, одним из которых станет мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.

Группу DZIDZIO, фронтменом которой является Михаил Хома, знает в нашей стране каждый – от мала до велика. Песни коллектива постоянно звучат на радио и телевидении, а фильмы с его участием собирают в кинотеатрах сотни тысяч украинцев. Настоящим сюрпризом для всех стало невероятное исполнение артистом Гимна Украины перед игрой Национальной сборной Украины по футболу. От DZIDZIO исходит очень добрая и светлая энергетика, в отечественном шоу-бизнесе все о нем отзываются только положительно. Да и сам артист относится к коллегам по-дружески и с уважением.

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я з нетерпінням чекаю на початок зйомок грандіозного шоу "Маска"! Коли мене запросили бути зірковим детективом, звісно ж, я передивлявся оригінальний формат шоу в інтернеті і був вражений, наскільки грандіозно там все виглядає! Від нашого шоу очікую не менш масштабні постановки. Хочу вам сказати, що з дитинства дуже добре відгадував усі загадки і в грі в хованки всіх знаходив дуже швидко. У мене дуже хороша інтуїція, і я сподіваюся, що всіх одразу буду вгадувати, навіть без підказок!" – рассказывает DZIDZIO.

Вместе с телезрителями и другими звездными детективами шоу "Маска" артист будет угадывать, кто же может скрываться под впечатляющими костюмами.

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"DZIDZIO – один из самых ярких и неординарных артистов в украинском шоу-бизнесе, который с удовольствием принимает участие в самых смелых экспериментах. Он веселый, остроумный, при этом очень добрый и трогательный. DZIDZIO на ходу придумывает множество шуток, а его проникновенная манера общения и зоркий глаз помогут ему разгадать главную тайну проекта", – комментирует директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, что телеканал "Украина" уже рассекретил имя первого звездного детектива гипершоу "МАСКА", им станет известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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