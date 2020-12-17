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Джордж Клуни вступился за Тома Круза, обматерившего съемочную группу за нарушение протокола COVID-19

Сегодня, 15:30

Актер признался, что на месте Круза он не срывался бы так сильно

Вчера в Сеть слили запись Тома Круза, который обматерил съемочную группу "Миссии невыполнимой" за нарушение протокола безопасности во время пандемии. Одним из первых за знаменитость вступился его коллега, актер Джордж Клуни. Он убежден, что Том Круз "не перегнул палку", хотя не уверен, что сам смог бы накричать на команду.

Как сообщает Just Jared, Джордж Клуни побеседовал о происшедшем инциденте на шоу Говарда Стерна на радиостанции SiriusXM.

"Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма остановится, многие потеряют работу. Люди должны это осознавать и быть ответственными", – сказал Джордж Клуни.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Фото: AFP

Джордж Клуни добавил, что не знает, как сам бы отреагировал на подобное, но срываться так сильно не стал бы.

"Я понимаю, почему он это сделал. В этом он точно прав. Знаешь, я не знаю, поступил бы я точно так же, но я не знаю всех обстоятельств, возможно, его коллеги уже десятки раз нарушали правила ранее", – сказал актер.

Том Круз на съемках "Миссия невыполнима"
Том Круз на съемках "Миссия невыполнима"
Фото: Getty Images

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" проходили по всей Европе последние несколько месяцев, и на съемочной площадке были случаи заражения коронавирусом. Также известно, что Том Круз заплатил 500 тысяч фунтов стерлингов из собственного кармана, чтобы арендовать старый круизный лайнер, где съемочная группа могла безопасно изолироваться.

Ранее Джордж Клуни был госпитализирован после похудения на 12 кг ради роли.

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