Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дуэйн "Скала" Джонсон снимает сериал о своей безумной молодости: "Будет чертовски смешно"

Сегодня, 12:17

Актер показал закулисье съемок

Звезда "Джуманджи: Зов джунглей" Дуэйн Джонсон, который ранее не влез в Porsche на съемках фильма, показал первые фото со съемок своего сериала.

Еще в начале осени Дуэйн по прозвищу "Скала" анонсировал запуск комедийного сериала о своем безумном детстве и веселой молодости с рабочим названием "Молодой Скала". Теперь же актер поделился некоторыми деталями рабочего процесса.

Дуэйн Джонсон на съемках сериала "Молодой Скала"
Дуэйн Джонсон на съемках сериала "Молодой Скала"
Фото: instagram.com/therock

"Отличная работа на площадке нашего нового сериала "Молодой Скала", который скоро выйдет на NBC", – написал Дуэйн Джонсон в Instagram.

Актер отметил, что плотно работает со сценаристкой сериала Нахнатчкой Кхан, которой доверил свою историю взросления.

"Мы проверяем каждое слово каждого персонажа, так как все они настоящие люди, моя семья, члены которой все еще являются частью моей жизни, даже те, кто уже умер. Все будет аутентично и как полагается. Хорошее, плохое, разбивающее и согревающее сердца, а также чертовски смешное", – написал Дуэйн Джонсон.

Смотря на потрясающую фильмографию актера и миллионы зрителей, которые обожают комедии с ним, сериал обещает быть интересным.

Дуэйн Джонсон на съемках
Дуэйн Джонсон на съемках
Фото: instagram.com/therock

После этого актер опубликовал фотографию, на которой демонстрирует свое фирменное поднятие брови, и рассекретил, когда впервые начал это делать.

Дуэйн Джонсон поднимает бровь
Дуэйн Джонсон поднимает бровь
Фото: instagram.com/therock

"Немного инсайдерской информации — я начал поднимать бровь, когда мне было 13 лет. Девушки обожали это. Поэтому, бум — и я сделал это. Это сработало на всех девчонок", – написал Дуэйн Джонсон и с сожалением отметил, что это не работало на учителей.

Ранее мы сообщали, что съемки "Черной пантеры 2" без умершего Чедвика Боузмана начнутся летом 2021-го.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бисексуальная актриса в роли первой темнокожей Бэтвумен. Смотрите тизер 2-го сезона сериала Мы посмотрели 1-ю серию 4-го сезона "Короны". ТОП-5 причин, почему стоит продолжать смотреть сериал Съемки пятого фильма "Крик" завершены: сценарист показал селфи с Кортни Кокс и Ним Кэмпбелл со съемок
сериал съемки Дуэйн Джонсон
Реклама

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Екатерина Стриженова повторила судьбу "Моей прекрасной няни"?
Екатерина Стриженова повторила судьбу "Моей прекрасной няни"?

Популярные статьи

Сегодня, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

Вчера, 11:13Техно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

Вчера, 09:37Шоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

21 ноябряШоу-бизнес

Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

21 ноябряEvents

Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

21 ноябряEvents

День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

21 ноябряEvents

Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

21 ноябряFun

Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряEvents

21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 ноябряШоу-бизнес

Первый поцелуй и ночевка в палатках: как прошел пятый выпуск "Холостячки"

20 ноябряEvents

Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

20 ноябряFood

Инжир: польза и вред для здоровья

20 ноябряАфиша

ТОП самых стильных сериалов года

20 ноябряШоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять