Дуэйн "Скала" Джонсон снимает сериал о своей безумной молодости: "Будет чертовски смешно"

Актер показал закулисье съемок

Звезда "Джуманджи: Зов джунглей" Дуэйн Джонсон, который ранее не влез в Porsche на съемках фильма, показал первые фото со съемок своего сериала.

Еще в начале осени Дуэйн по прозвищу "Скала" анонсировал запуск комедийного сериала о своем безумном детстве и веселой молодости с рабочим названием "Молодой Скала". Теперь же актер поделился некоторыми деталями рабочего процесса.

Дуэйн Джонсон на съемках сериала "Молодой Скала" Фото: instagram.com/therock

"Отличная работа на площадке нашего нового сериала "Молодой Скала", который скоро выйдет на NBC", – написал Дуэйн Джонсон в Instagram.

Актер отметил, что плотно работает со сценаристкой сериала Нахнатчкой Кхан, которой доверил свою историю взросления.

"Мы проверяем каждое слово каждого персонажа, так как все они настоящие люди, моя семья, члены которой все еще являются частью моей жизни, даже те, кто уже умер. Все будет аутентично и как полагается. Хорошее, плохое, разбивающее и согревающее сердца, а также чертовски смешное", – написал Дуэйн Джонсон.

Смотря на потрясающую фильмографию актера и миллионы зрителей, которые обожают комедии с ним, сериал обещает быть интересным.

Дуэйн Джонсон на съемках Фото: instagram.com/therock

После этого актер опубликовал фотографию, на которой демонстрирует свое фирменное поднятие брови, и рассекретил, когда впервые начал это делать.

Дуэйн Джонсон поднимает бровь Фото: instagram.com/therock

"Немного инсайдерской информации — я начал поднимать бровь, когда мне было 13 лет. Девушки обожали это. Поэтому, бум — и я сделал это. Это сработало на всех девчонок", – написал Дуэйн Джонсон и с сожалением отметил, что это не работало на учителей.

Ранее мы сообщали, что съемки "Черной пантеры 2" без умершего Чедвика Боузмана начнутся летом 2021-го.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться